Mesagne in festa, i Boomdabash regalano una serata di gioia

MESAGNE - Ieri sera (21 maggio), la città si è riempita di gente accorsa per assistere all'evento Road to battiti. L'iniziativa musicale ha proposto l'esibizione dei Boomdabash in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti alla Porta grande che delimita l'accesso al Centro storico.

Numerosissimi i presenti, giunti anche dagli altri Comuni della provincia, e non solo. La band, inizialmente, ha ripetuto per più volte le performance di tre brani: l'ultimo singolo L'unica cosa che vuoi, insieme ai due successi Heaven e Tropicana.

Lo scopo era quello di compiere una registrazione audio-video da "montare" e mandare in onda nel corso del programma televisivo Battiti live che verrà trasmesso questa estate, a più riprese, su Italia 1.

Le attenzioni del regista che coordinava i lavori - oltreché dei droni che sorvolavano dall'alto la zona - dunque, erano chiaramente riservate anche alla presenza del caloroso pubblico. Quest'ultimo, ha accompagnato le esibizioni cantando all'unisono con il gruppo musicale.

Dopo le registrazioni, i Boomdabash, ospiti del Gruppo Norba, hanno regalato delle ulteriori performance alla città di Mesagne, decidendo di proseguire l'evento di musica dal vivo, e ripercorrendo alcuni dei loro più grandi successi.

Nel mezzo, le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti presenti sul palco: "Io vengo dalla vicina Trepuzzi - racconta Paya, uno dei due frontman - a Mesagne ho trovato un'opportunità di crescita per la mia vita, Quindi vi dico grazie".

"Anni fa, quando andavo in giro e dicevo che ero di Mesagne, la gente mugugnava - afferma l'altro cantante, Biggie Bash - ora invece non è più così. Mesagne è al centro del territorio ed è conociuta in tutta Italia - conclude - grazie alle istituzioni e agli operatori che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato".

Al termine, parte del pubblico è defluito a piedi verso le periferie della città, senza particolari problemi di ordine pubblico. Molti, invece, hanno deciso di recarsi nell'attiguo Centro storico: qui, le attività commerciali hanno potuto ospitare sia i visitatori che i cittadini locali, per proseguire in tranquillità una serata di divertimento.