Mesagne perde Sandro Diviggiano: una vita dedicata allo sport e ai giovani

MESAGNE - È scomparso nella mattinata di oggi il professore Sandro Diviggiano, per molti anni dirigente del Centro sportivo Santa Maria di Mesagne. Un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di giovani mesagnesi che si sono avvicinati allo sport ed in particolare al calcio. Diviggiano soffriva per una malattia che, negli ultimi tempi, lo ha tenuto lontano dal mondo dell'associazionismo.

Nel 2017 il Consiglio comunale di Mesagne votò a favore del conferimento della civica benemerenza allo stesso professore, uomo che ha operato tutta la vita perché lo sport diventasse uno strumento di emancipazione e crescita civile.

“Per aver profuso grande impegno nella nostra città a favore dello sport come strumento educativo, attraverso i valori cristiani propri del centro sportivo italiano e nella formazione di numerose generazioni di giovani sportivi, continuando tutt’oggi questa missione con infaticabile impegno e dedizione”. Questa la motivazione espressa l'8 giugno di sei anni fa dalla giunta mesagnese per l'assegnazione della benemerenza.

L'impegno di Sandro Diviggiano era diretto a decine e decine di ragazzi e ragazze. Molte delle persone che hanno avuto a che fare con lui raccontano che era disposto a dare un passaggio a chiunque non avesse la macchina e fosse impossibilitato a raggiungere il campo per l'allenamento. Il professore Diviggiano, talvolta, passava a prendere uno per uno i giovani coinvolti affinché nessuno rimanesse escluso.

I funerali si celebreranno domani, 3 maggio, alle ore 10.30 presso la chiesa di Santa Maria in Betlem a Mesagne.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui