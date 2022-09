Mesagne a breve sarà protagonista nella nuova edizione di "Scherzi a parte"

MESAGNE - Domenica 18 settembre, in onda su canale 5, inizierà la nuova stagione del noto programma televisivo "Scherzi a parte", condotto da Enrico Papi.

Secondo alcune indiscrezioni, emerse recentemente, Mesagne dovrebbe comparire in una delle puntate.

Qualche mese fa, in un altro articolo pubblicato su BrindiReport, è stata raccontata la presenza della showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci nel cuore del centro storico della cittadina messapica.

Una visita che - in quel momento - aveva destato stupore tra residenti e passanti. Questo perché non si riusciva a comprendere come mai l'evento non fosse stato anticipato alla popolazione o quantomeno pubblicizzato; tra l'altro, a distanza di tempo, il tutto era caduto sottotraccia, senza che nessuno né parlasse più.

Sarà, dunque, proprio lei il personaggio noto oggetto di uno dei temutissimi - e simpaticissimi - scherzi che andranno in onda sulla rete mediaset.

Secondo diverse segnalazioni, di recente il ventiseienne mesagnese Antonio Tocci è entrato a far parte della squadra degli autori di "Scherzi a parte". In molti hanno associato questa informazione al fatto che il giovane - originario della provincia di Brindisi - abbia facilitato l'arrivo della troupe televisiva e lo svolgimento della puntata.

Non rimane che attendere l'inizio della nuova edizione del programma, per scoprire di cosa si tratta, e scrutare quali sono gli angoli di Mesagne oggetto delle riprese.

Elisabetta Gregoraci: breve biografia

Elisabetta Gregoraci (Soverato, 8 febbraio 1980) è una showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Nell'estate 2006 balza al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con l'imprenditore Flavio Briatore, in quel momento direttore generale del team di Formula 1 della Renault, a seguito di un incontro avvenuto nel novembre 2005. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale. Attualmente è una conduttrice televisiva, volto delle estati del Battiti Live.