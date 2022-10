La città di Mesagne sarà protagonista della trasmissione Sky "Paesi d'Italia"

MESAGNE - Domenica prossima, 16 ottobre, la città messapica sarà protagonista del programma "Paesi d'Italia" in onda su Sky al canale 937. La messa in onda è programmata per le 19:00.

La trasmissione, condotta da Antonio Di Luca e Nicolò Bizzarri, sostanzialmente ha l'obiettivo di far conoscere i borghi d'Italia meno conosciuti ma che meriterebbero maggiore notorietà.

L'intento - infatti - è di puntare i riflettori sulle mete che, seppur contraddistinte da tratti storico-culturali importanti, possono svilupparsi ancora molto per acquisire più attrattività in riferimento ai grandi flussi turistici.

Le rirpese

Lo scorso 12 maggio, Antonio Di Luca - regista del programma - ha visitato il centro storico della città insieme alla sua troupe.

Mesagne sarà - dunque - al cento di un episodio in cui verrà raccontata la storia locale; saranno mostrati - inoltre - i monumenti ed i luoghi simbolo del territorio.

Da quanto emerso nei giorni delle riprese, le telecamente sono arrivate anche presso l'Osteria benventi al sud, una delle molte attività gastronomiche presenti nel cuore del centro storico, per far conoscere le pietanze tipiche del posto.

"Paesi d'Italia" mette in evidenza le caratteristiche principali di un luogo, le manifestazioni, la cucina tipica e fornisce al turista le informazioni principali per raggiungere la città interessata- Per informarsi, ai conduttori è stata donata una guida storico-turistica del centro storico di Mesagne. Il regista è stato accolto dal consigliere politico per la cultura, Marco Calò, insieme alla presidente della Pro Loco Teresa Pastorelli, al cosnigliere della Pro Loco, Vincenzo D'Adorante e all'arciprete don Gianlca Carriero.

Tutti insieme hanno fatto una passeggiata nel contro storico con lo scopo di ammirare gli angoli caratteristici e le bellezze nascoste di Mesagne.