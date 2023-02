Da Mesagne a Sanremo, Mr. Ketra fa ballare l'Italia intera

MESAGNE - Mr. Ketra - componente del gruppo musicale Boomdabash - è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo, nel corso della puntata andata in onda di ieri (10 febbraio) su RaiUno.

In diretta dalla Costa Smeralda, ha svolto un dj set insieme al collega Takagi. La coppia ha proposto una performance coinvolgente, selezionando alcune tra le canzoni più note e "ballabili" degli ultimi anni.

La loro esibizione è stata - visibilmente - molto apprezzata dal pubblico presente nella sala dell'Ariston.

E' opportuno ricordare che, durante lo scorso mese di giugno, Mr. Ketra ha ottenuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Mesagne

Un po' di biografia

Mr. Ketra, noto anche come Ketra, pseudonimo di Fabio Clemente (Vasto, 21 marzo 1986), è un disc jockey e produttore discografico italiano. Muove i suoi primi passi nel mondo della musica nel 2003, dando alla luce alcuni beat. Tre anni dopo entra a far parte del gruppo salentino Boomdabash. Nel 2008 la band pubblica il primo album intitolato Uno.

Nel 2011 con il singolo Murder - contenuto nel secondo album in studio Mad(e) in Italy - i Boomdabash vincono l'Mtv New generation contest, concorso musicale indetto durante gli Mtv days. L'anno successivo la band pubblica il singolo Danger, con il quale partecipano in varie date dal vivo che si concludono con la partecipazione all'Hitweek Festival negli Stati Uniti d'America.

Nel 2013 Ketra produce interamente l'album SuperHeroes dei Boombdabash, disco che contiene collaborazioni con i Sud Sound System, Clementino, Dj Double S, Bobby Chin dei BlackChiney e con i Ward 21.

Nel 2014, assieme a Takagi (ai tempi noto come Thg) compone il singolo Nu juorno buono per il rapper Rocco Hunt, con il quale quest'ultimo vince nella sezione "Giovani" del Festival di Sanremo 2014.

L'anno seguente produce alcuni brani dell'album Status, pubblicato dal rapper Marracash; insieme a Takagi - inoltre - ha realizzato i remix di Sabato di Jovanotti e Start It Over dei Club Dogo.