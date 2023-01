Il mesagnese Antonio Tocci è un autore delle trasmissioni televisive più note d'Italia

MESAGNE - “Il segreto del successo nella vita è fare della propria vocazione un divertimento" affermava il celebre scrittore Mark Twain. Parafrasando in tempi moderni si potrebbe tradurre "fai della tua passione un lavoro".

Ed è questa la storia di Antonio Tocci (26 anni), giovane autore televisivo originario di Mesagne, che lavora per importanti trasmissioni nazionali, a contatto con artisti e volti noti del mondo dello spettacolo.

“La mia professione attuale nasce dalla passione per il cinema, che ho sempre avuto sin da quando ero piccolo. Per cinque anni, dai 13, ho fatto parte della giuria del Giffoni film festival - Racconta Antonio - Nel 2012, con il supporto di alcuni amici, ho realizzato la web series Leaving (presente ancora su youtube). Ricordo che molti ci criticarono, ma le stesse persone adesso si avvicinano a me con l’intento di scambiare la parola”.

Poi è arrivata la televisione

“Ho iniziato circa sei o sette anni fa in Mai dire grande fratello con la Gialappa’s, ma è nato tutto un po’ per caso” afferma l’autore televisivo. “Dopo essermi trasferito a Milano per studiare Comunicazione media e pubblicità in Iulm, ho partecipato ad un job day universitario organizzato da Mediaset. I miei amici, conoscendo le attitudini che mi contraddistinguono, consegnarono il mio curriculum di nascosto".

“In seguito sono stato chiamato per svolgere uno stage, che consisteva nel montare alcuni speech: si trattava di brevi spot andati in onda sulle reti televisive Mediaset, che anticipavano programmi e film. Io dovevo occuparmi della scrittura dei testi”.

“Da lì ho iniziato a prestare i miei servizi presso molti altri programmi. Tra questi Le Iene, Emigratis, Lo show dei record e Caduta libera. - Prosegue - A tal proposito, la prima volta accanto a Jerry Scotti ho davvero realizzato cosa stessi facendo. E’ una persona unica, un pezzo di storia della televisione italiana. Jerry è un grande lavoratore, ed è bello vederlo anche fuori dalle telecamere”.

"Il programma che mi emoziona di più, però, è sicuramente Battiti Live, poiché riesco a vivere emozioni incredibili dal palco, a contatto con numerosi artisti. Il tutto con uno scenario da sogno, la nostra meravigliosa Puglia”.

“Nel 2023 sarà il mio quinto anno a Battiti. Devo molto ad Alan Palmieri, che mi notò e chiamò per lavorare come autore junior. Nel 2018, purtroppo, ero impegnato con la trasmissione collegata ai mondiali di calcio in Russia. L’anno successivo Alan mi contattò nuovamente, e a quel punto non potevo assolutamente rifiutare. Ora lavoro insieme all’altro autore senior Marco Pantaleo".

Scherzi a parte, le riprese a Mesagne

Recentemente, Antonio Tocci è riuscito a portare la nota trasmissione Scherzi a parte, in onda su Canale 5, nel suo Comune di origine. Vittima dello scherzo la sua amica Elisabetta Gregoraci.

“Non è stato semplice girare a Mesagne, poiché per determinati luoghi - segnati da interesse storico - sono necessarie una serie di autorizzazioni. A tal proposito, devo ringraziare il sindaco della città, Matarrelli, poiché grazie al suo intervento siamo riusciti ad accorciare notevolmente i tempi”.

“E’ andata bene, la troupe di Mediaset è stata contentissima dell’accoglienza ricevuta, tanto da donare alla città alcune originali riprese dall'alto. La stessa Elisabetta si è innamorata di Mesagne”.

Presente e futuro

"Sono tra gli ideatori del Webboh fest, una manifestazione itinerante dedicata alla generazione Z. Poi, recentemente, insieme all'altro autore Adriano Roncari, ho dato vita al format del programma Music distraction in onda su DeAKids e Now, con Gabriele Vagnato alla conduzione".

"Il mio sogno è quello di fare qualcosa di importante a Mesagne, ma non voglio anticipare niente per scaramanzia. Intanto, proseguirò la mia strada con determinazione".

“Talvolta a noi giovani può capitare di non essere presi sul serio. Ma è opportuno ricordare che giovane non è sinonimo di meno preparato".

"Ai ragazzi che vogliono intraprendere la mia strada, suggerirei di credere sempre nei propri sogni. So che devo ancora crescere molto, ma io avevo un desiderio che sembrava irrangiungibile, ed ora eccomi qui".