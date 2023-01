"Migliori artisti italiani a Londra", tra i 25 selezionati c'è anche un brindisino

BRINDISI - In mezzo a migliaia di aspiranti, è stato inserito anche un brindisino tra i 25 artisti italiani scelti in occasione del "Premio migliori artisti italiani a Londra", che si è tenuto a dicembre, nella capitale inglese. Gianni De Simone, infatti, ha avuto la possibilità di esporre i suoi lavori in una delle gallerie d'arte contemporanea più prestigiose d'europa,"Galleria Espacio".

A premiarlo, come uno dei migliori esponenti figurativi di arte fotografica, è stata la Fondazione effetto arte che collabora con le più importanti gallerie d'Europa.

Una delle opere realizzate dall'artista brindisino, così, verrà pubblicata dalla prestigiosa rivista d'arte "Art now".

De Simone, che si definisce artista di opere d'arte fotografica, ha messo in mostra la sua opera prima chiamata Dual flowers light, ispirata al mondo floreale e alla doppia entità dell'essere umano.

L'esposizione è caratterizzata da sette rappresentazioni in stile pop-contemporaneo: si tratta di scatti originali a cui sono state aggiunte creatività grafiche, costumistiche e pittoriche, applicate sul soggetto stesso che è stato fotografato.

L'originalità delle opere è stata apprezzata a livello europeo, tanto che l'artista brindisino ha ricevuto l'invito per partecipare ad una nuova mostra d'arte in un'altra importante gallerie internazionale con sede a Barcellona. In riferimento a quest'ultimo evento, si attendono ancora dettagli specifici.

Gianni De Simone, dunque, si pone come un orgoglio brindisino che rappresenta l'espressione dei talenti nati nella città adriatica.