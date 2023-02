Milano fashion week, presenti tre allievi della scuola Cef di Brindisi

BRINDISI - Grazie al costante impegno e alla voglia di apprendere tecniche e nuove skills, nonché tastare con mano uno dei palcoscenici più importanti della moda, tre ragazzi della Scuola Cef di Brindisi sono stati catapultati nel mondo dell’alta moda per partecipare alla nuova edizione della Milano fashion week, uno degli eventi del settore più importanti al Mondo.

Martina Francavilla, Federica De Amicis e Yuri Cusumano sono i tre elementi scelti tra le decine che compongono la scuola di alta formazione professionale di Scuola Cef, realtà del territorio che da 40 anni forma ragazze e ragazzi per introdurli nel mondo degli acconciatori, dei makeup artist e di molto altro.

I dottori Toscano, titolari della Scuola, hanno accolto con enorme entusiasmo l’invito del responsabile della Milano fashion week del sud Italia, Nico Bruno, per il settore acconciatori e Massimo Palasciano, Make up artist & key artist Roma, i quali hanno selezionato, congiuntamente al corpo docenti di Cef, i 3 studenti che stanno partecuoando all'esperienza.

Questi ultimi sono impegnati attivamente per tutto al weekend nella preparazione di modelle e modelli interessati dalle sfilate sull’importante palcoscenico dell’alta moda milanese.

“La settimana della moda rappresenta per i ragazzi un’opportunità di carriera e di apertura mentale - affermano i dottori Toscano - Scuola Cef si conferma come vero e proprio faro della formazione professionale, in qualità di unica scuola della provincia di Brindisi a partecipare ad un evento d’importanza mondiale".