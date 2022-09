Mille chilometri in 5 giorni: percorre la Puglia in vespa, passa anche dal Brindisino

TORRE SANTA SABINA (CAROVIGNO) - Virgilio Greco (50 anni), originario di Taviano (Le), sta intraprendendo un'esperienza interessante, in sella alla propria vespa, lungo tutta la regione. E' passato anche dalla provincia brindisina: tra i luoghi del tragitto, infatti, è presente la marina di Carovigno.

"Mille chilometri in 5 giorni", è questo il progetto lanciato da lui stesso in una locandina condivisa sui social.

L'iniziativa è partita lunedì scorso (5 settembre) da Torre Suda e - come da programma - si concluderà presso la stessa location nella giornata di domani (venerdì 9 settemebre).

"E' un modo per riscoprire sé stessi - racconta il signor Virgilio - E' nato tutto dalla passione per questo tipo di moto, che mi accompagna sin da quando ero un ragazzo".

Partito dalla marina di Racale, ha - di fatto - circumnavigato il tacco d'Italia - salendo lungo tutto il Leccese, il Brindisino, il Barese e arrivando fino alla provincia di Foggia, per poi scendere nel Tarantino e tornare - nuovamente - sul versante ionico.

"Sto alloggiando in albergo e durante il giorno viaggo sulla mia Vespa pk50 - afferma - al momento non sto riscontrando difficoltà. - Prosegue - Le uniche problematiche potrebbero rilevarsi in inconvenienti tecnici sulla moto: per compiere un viaggio del genere, infatti, bisogna possedere un minimo di conoscenze su questo tipo di mezzo, magari saper apportare piccoli aggiustamenti o cambiare una ruota. Certo - specifica - va segnalato il fatto che la Vespa che sto usando ha un funzionamento del tutto meccanico, non esiste elettronica. Questo non può che facilitare eventuali riparazioni".

E le intemperie metereologiche? "Non ho trovato maltempo sulla strada - racconta nella giornata di ieri - ma comunque non ci sarebbero problemi, perché sono attrezzato per resistere ad eventuali condizizioni meteo avverse".

"Tale esperienza è una prova per capire se cambiare qualcosa, per poi - magari - fare altri percorsi in futuro. Prima avevo in mente di viaggiare all'estero, un tipo di iniziativa già svolta da altri - conclude - quindi, perché non posso farlo anche io con la mia vespa?".