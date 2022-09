Miss Italia 2022, una cellinese tra le prefinaliste: "Il tuo paese è con te"

CELLINO SAN MARCO - Una cellinese tra le prefinaliste ammesse al concorso di Miss Italia 2022. Si tratta di Federica Todisco 30 anni, laureata presso l’università La Sapienza di Roma in ingegneria gestionale. Trasferita a Milano per lavorare come business analyst nell’ambito del fashion per realtà di consulenza informatica, ha poi deciso di vivere un’esperienza all’estero trasferendosi a Londra per 8 mesi. Ma il richiamo del suo paese è stato forte ed è tornata a vivere a Cellino, oggi òavora per una multinazionale e si occupa di consulenza informatica e come hostess per eventi pubblicitari e musicali.

Attratta dal mondo della conduzione, quest’estate ha fatto parte di un programma televisivo “Selfie Beach” andato in onda sul canale 76 che racconta l’estate. Ragazza solare e spigliata, sta vivendo il mondo degli eventi e degli spettacoli parallelamente al suo lavoro, che è un lavoro che ama e per cui ha studiato facendo tanti sacrifici. Dopo aver vinto diverse fasce provinciali e aver partecipato a miss Italia Racconta l’Italia per la Puglia, con un reel di promozione del territorio su Santa Maria di Leuca, Federica ha conquistato il titolo di "Miss Castel del Monte Andria" che le ha permesso di accedere alle prefinali nazionali. Le selezioni si sono svolte a Giovinazzo (Ba).

"Siamo felici per questo importante traguardo raggiunto dalla nostra concittadina. L'augurio che le facciamo, anche a nome di tutta la cittadinanza cellinese, è che Federica possa presto coronare tutti i suoi sogni e le sue ambizioni personali. Vederla rappresentare Cellino in un concorso d'importanza nazionale, dimostra quanta energia e voglia di fare esista nei ragazzi del nostro paese.

A Federica, quindi, il compito di rappresentare al meglio la bellezza femminile di Cellino che per la prima volta diventa protagonista di questo importante concorso con l’augurio di arrivare in finale e far emergere anche tutte le altre qualità che Federica possiede". Commenta il sindaco Marco Marra.

"Quest’anno le selezioni per l’accesso alla finale saranno molto più dure, e ci sarà un’unica finalista per ogni regione, ma parlando con Federica lei è già soddisfatta di vivere questa esperienza che è nata per gioco ma le sta regalando tante soddisfazioni e possibilità di conoscere tanta gente nuova. Forza Federica , Cellino è con te".