Da miss ad interprete a Forum: protagonista la cellinese Federica Todisco

ROMA - La cellinese Federica Todisco è stata protagonista in tv nella trasmissione "Forum" andata in onda oggi, 13 febbraio, su Reta 4. Tra ospiti del programma condotto da Barbara Palombelli, registrato presso gli studi Mediaset di via Tiburtina a Roma, anche lo scrittore Federico Moccia.

La causa a cui ha partecipato Federica, dal titolo “Finalmente l'amore”, ha affrontato in particolar modo il tema della dipendenza affettiva, dell'insicurezza e delle conseguenze che spesso possono derivare da ciò che non è amore bensì mero bisogno di colmare vuoti e mancanze personali.

La 32enne originaria di Cellino San Marco, che nella puntata ha avuto il nome di Gabriella, ha ricoperto il ruolo di sorella minore di Giorgia, quest'ultima portata in causa dalla loro madre Claudia a causa della sua irresponsabilità e inadempienza professionale.

Gabriella, affermata professionista alla guida dell'azienda di famiglia, ha testimoniato a favore della madre, scagliandosi contro il perenne vittimismo e mancanza di spina dorsale di sua sorella Giorgia, anche se non mancheranno accese discussioni anche con gli altri protagonisti della storia.

Federica Todisco è già da tempo attiva nel mondo dello spettacolo, avendo vinto il titolo di Miss Castel del Monte nel corso di Miss Italia 2022. L'interprete di Cellino San Marco, ora residente a Napoli, non ha trovato particolari difficoltà nel ricoprire questo ruolo. Le varie esperienze di vita, le letture e gli approfondimenti inerenti tematiche relazionali per le quali nutre molto interesse, il carattere forte e tenace costruito negli anni, la conoscenza di sè, l'hanno portata a 32 anni ad una piena consapevolezza di ciò che desidera e ad essere allo stesso tempo perfettamente in linea con il ruolo richiesto dalla causa.

