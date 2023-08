"Mistura pura", la dj trasferita nel Brindisino presenta i suoi ultimi brani

OSTUNI - Dj, produttrice e compositrice, Federica Grappasonni dal 1995 è nota nella scena dei club italiani ed internazionali con il nome di Mistura pura. Dalla metà degli anni Novanta si fa conoscere a Bologna e Milano, poi nel 2018 si trasferisce definitivamente in Puglia. Qui realizza l’album “The Blue Bus” ("l'autobus blu"), 12 inediti e due rielaborazioni che raccontano di un viaggio intrapreso nella Riserva naturale di Torre Guaceto.

Per più di un anno, infatti, Federica ha vissuto nelle campagne di Serranova (Carovigno) all’interno di un bus abbandonato da una coppia di induisti tedeschi.

Oggi è residente ad Ostuni, luogo in cui continua a concepire musica appoggiandosi per il missaggio agli studi del Cag (Centro di aggregazione giovanile) di Brindisi; il materiale viene spedito oltreoceano, negli Stati Uniti, dove vengono pubblicati in tutto il mondo dalla casa discografica californiana Ubiquity Records.

Gli ultimi brani

"Mah was funk" e "Love is full of colors", due 45 giri, celebrano l'amore quale elemento di unione e crescita personale. Sentirsi liberi di amare è essenziale, così come condurre la vita nel modo in cui si intende veramente.

Rispetto ai lavori precedenti, questa volta non c'è una band a supportare la dj ad eccezione di qualche presenza di singoli musicisti: tra questi si possono citare Marco Lovato (al basso e alla chitarra), Alberto Napolioni al synth e Carlo Nicita al flauto.

"Ci sono quegli incantesimi che vengono fuori solo una volta e in cinque minuti la parte strumentale era praticamente pronta - racconta Mistura pura in riferimento al brano Mah was funk - Ho messo le cuffie in testa e mi sono spinta davanti al microfono improvvisando un testo in inglese, italiano e portoghese. Quando sento che il pezzo prende la sua forma lo lascio decantare come vino nelle botti. Questa è una sorta di denuncia al pop and dance contemporaneo che la maggior parte dei network radiofonici di tutto il mondo mandano in onda e richiedono nei club".

"Love Is Full Of Colours, invece, vira verso il Brasile, stavolta più elettrico ma jazzato - prosegue l'artista - Ho costruito e scomposto un file di batteria fino a generare un frammento cosmico, che in qualche modo mi riporta sempre in un luogo magico".

"Nelle mie produzioni discografiche cerco di evitare la rappresentazione di un mondo visto dalla stessa prospettiva che parla la stessa lingua e segue lo stesso ritmo - afferma ancora Federica Grappasonni - Ho certamente trovato nella categoria che i critici del jazz anni '70 hanno definito come 'Fusion- Jazz Funk' la mia identità di genere: è per me l'espressione più alta del jazz per quel che riguarda la mezcla di tradizioni e ritmiche. E qui più che in ogni altra forma d'arte, e/o genere musicale, contaminazione e integrazione trovano la loro vetta - conclude - E' un processo in continua evoluzione che non finisce mai di sorprenderci e di rinnovarsi proprio come accade in natura".