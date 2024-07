Morì durante una rapina in banca: Francavilla ricorda il maresciallo Antonio Dimitri

FRANCAVILLA FONTANA - Si è svolta questa mattina, 15 luglio, a Francavilla Fontana la cerimonia di commemorazione del 24esimo anniversario del sacrificio del maresciallo ordinario medaglia d’oro al valor militare “alla memoria” Antonio Dimitri, trucidato a Francavilla Fontana da alcuni malviventi mentre tentava di sventare una rapina in banca.

Erano presenti il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo, del presidente della sezione penale del Tribunale di Brindisi, Maurizio Saso, del comandante provinciale dei carabinieri, Leonardo Acquaro e con la partecipazione delle massime autorità civili e militari della provincia.

Alla cerimonia, officiata dal vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello, ha presenziato il fratello del caduto, Raffaele, luogotenente dei carabinieri in congedo, oltre alle rappresentanze delle sezioni della provincia dell’Associazione nazionale carabinieri (colleghi non più in servizio). Nel corso della commemorazione è stata data lettura della motivazione della medaglia d’oro al valor militare, resi gli onori ai caduti e deposta una corona di alloro nei pressi della targa commemorativa presente sul luogo dell’eccidio, benedetta da monsignor Pisanello.

A seguire, c’è stata l’allocuzione del sindaco di Francavilla Fontana. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, che, dopo aver salutato i familiari del maresciallo Dimitri presenti, ha ricordato il tragico evento affinché emerga forte, vivido, luminoso soprattutto ai più giovani, a coloro che hanno solo qualche sfumata notizia di quell’episodio, l’eroismo del maresciallo dell’Arma che non esitò un solo attimo a mettere a repentaglio la propria vita per contrastare un delitto efferato che aveva messo in serio rischio l’incolumità di innocenti cittadini.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.