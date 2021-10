Muffin alla zucca: una ricetta per Halloween

Halloween sta arrivando, e giorno dopo giorno si utilizzano metodi diversi per cucinare pietanze particolari. Oggi viene proposta la ricetta per preparare i muffin al sapore di zucca. Cibo gustoso da offrire come dessert alla fine di un pasto, o da mangiare a mo' di stuzzichino. La zucca, ovviamente, è l'elemento essenziale che offre una colorazione appropriata per lo stile del 31 ottobre.

Quali ingredienti servono?

- Cannella in polvere ½ cucchiaio.

- 200 grammi di farina 00

- Noce moscata da grattugiare.

- 1 cucchiaino Bicarbonato.

- Un pizzico di sale

- Un uovo medio.

- 90 grammi di miele.

- 100 grammi di zucchero di canna.

- 150 grammi di burro.

- 225 grammi di polpa di zucca.

- Cioccolato fondende fuso.

Procedimento:

La zucca va tagliata a fette non superiori di 3 cm di diametro. Avvolgere i pezzi con due fogli di carta d’alluminio e mettere a cuocere per un’ora a 200 gradi. Mescolare il burro a mo’ di crema con il miele, la zucca schiacciata, e l’uovo. Per farlo ci si può avvalere di una planetaria. Quando la sostanza è diventata cremosa, metterla da parte.

In un altro contenitore mescolare la farina, il bicarbonato, il sale e le spezie. Aggiungere la cannella e girare con un cucchiaio per qualche altro minuto. Unire i due impasti versando il secondo nella planetaria.

A tal punto serviranno gli appositi stampi da muffin in cui riporre il composto unitario che si è lavorato finora; magari con una sac à poche. Procedere con la cottura: 15 minuti a 200 gradi dopo aver preriscaldato il forno.

La decorazione della pietanza è possibile servendosi di un po’ di cioccolato fondente fuso da mettere sul muffin, per riprodurre il volto della zucca con il tipico sorriso di Halloween.