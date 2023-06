A Muro Tenente parte il festival "Appia in Tabula": musica, teatro e tanto altro

MURO TENENTE (LATIANO-MESAGNE) - Al via la terza edizione di Appia in Tabula, il festival che si tiene annualmente presso il Parco archeologico di Muro Tenente. L'iniziativa prevede lo svolgimento di una serie di eventi, il primo dei quali è in programm domani, venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 19.00. Si prevede una serata ricca di cultura, arte ed intrattenimento.

Per questa occasione straordinaria, i presenti potranno assistere ad una visita guidata gratuita condotta da Gert-Jan Burgers (direttore scientifico del Parco). Sarà presente anche il rinomato architetto italiano, ex direttore del Centro del patrimonio mondiale dell'Unesco, Francesco Bandarin.

Durante l'evento, Bandarin condividerà le sue straordinarie competenze nel campo della conservazione del patrimonio culturale, offrendo una prospettiva unica sull'importanza di preservare e promuovere siti di rilevanza mondiale.

Il suo intervento, dal titolo "Muro tenente, Via Appia, Unesco patrimonio mondiale" condurrà i presenti in un viaggio affascinante nel quale si potranno esplorare le potenzialità del meraviglioso Parco archeologico.

In seguito, i partecipanti avranno l'opportunità di godersi lo spettacolo "Revolution", di e con Sara Bevilacqua. Una performance coinvolgente che unisce le arti sceniche e musicali per creare un'esperienza unica.

L'attrice, con il suo talento e la sua presenza scenica magnetica, regalerà al pubblico un'indimenticabile performance che trasporterà gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso i dieci anni che hanno sconvolto la storia, fino alla notte in cui Tito Stagno raccontò dai microfoni della Rai lo sbarco del primo uomo sulla luna.

L'evento di domani rappresenta solo l'inizio di una serie di iniziative che caratterizzeranno Appia in Tabula. Il festival, infatti, proseguirà ogni venerdì fino all’11 agosto, offrendo una varietà di eventi culturali, spettacoli teatrali e concerti musicali.