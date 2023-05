"Music in oratory", al via un concorso per giovani interpreti: sia solisti che band

BRINDISI - L’oratorio del Centro giovanile salesiani don Bosco ha indetto la sesta edizione del festival della canzone Music in oratory. Le iscrizioni sono state aperte lo scorso 29 aprile e dureranno fino al 16 maggio. Sono coinvolti i giovani dai 10 ai 35 anni, nati tra il 2013 e il 1988.

La manifestazione si svolgerà nella serata del 20 maggio presso il cortile dell’oratorio dei salesiani a Brindisi.

Il concorso prevede l’esibizione di cantanti solisti e band che saranno divisi ordinatamente per fasce d’età. Saranno quattro, infatti, le categorie in gara:

– Junioneres, dai 10 ai 13 anni;

– Adolescenti, dai 14 ai 17 anni;

– Giovani: dai 18 ai 35 anni;

– Band: dai 15 ai 35 anni.

Possono partecipare al concorso tutti gli interpreti, uomini o donne, solisti, duo con brani editi ed inediti.

Le quote di partecipazione sono pari a 10 euro per le prime tre categorie. I componenti delle band, invece, dovranno versare 8 euro ciascuno. In quest'ultimo caso, è necessario che alla competizione prendano parte almeno 4 gruppi, al fine di avviare lo svolgimento della gara. In ogni caso, per iscriversi è necessario compliare l'apposito form.

I testi dei brani scelti non dovranno contenere frasi offensive per il comune senso del pudore, le persone, la Chiesa, lo Stato e le pubbliche istituzioni. Non saranno altresì accettati brani contenenti qualsiasi forma di odio né intolleranza.

Al concorso si parteciperà cantando dal vivo. I solisti potranno esibirsi su di una base preregistrata sulla quale può essere inciso anche un solo strumento di accompagnamento. Su di essa, però, non è ammessa la presenza della traccia di voce solista. In nessun caso, è consentito il playback, mentre - invece - sarà possibile utilizzare il supporto di cori.