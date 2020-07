Sfilata Dior: anche due artisti brindisini in streaming mondiale

BRINDISI- L’una allieterà il pubblico in streaming pizzicando le corde della propria viola, l’altro si esibirà a passi di pizzica in piazza Duomo, a Lecce: la passerella di maison Dior, allestita in Italia per la prima volta, vedrà i fari mondiali puntati anche su due artisti brindisini, la musicista Roberta Rosato di Mesagne e il ballerino professionista Fabrizio Nigro di San Vito dei Normanni, fondatore della Scuola di pizzica.

Saranno le orchestre Notte della Taranta e Roma Sinfonietta, dirette dal maestro concertatore Paolo Buonvivo, ad accompagnare i 22 minuti di 45 modelle fluttuanti tra tombolo e tradizione salentina, e il corpo di ballo della Taranta, eccellenza internazionale.

Tra gli archi dell’orchestra Roma Sinfonietta, Roberta Rosato, giovane professionista che ha già calcato i palchi dei teatri più famosi del mondo nelle tournee a Pechino, Shangai, Nanchino, accompagnando tenori del calibro di Josè Carreras, diretta per cinque anni consecutivi dal premio Oscar Ennio Morricone, e atterrata a Brindisi con i colleghi qualche giorno fa.

Nel corpo di ballo Taranta, il più importante gruppo a livello mondiale che rappresenta l’Italia nel mondo, Fabrizio Nigro che ha scoperto il mondo della musica popolare negli anni Duemila ed è entrato nel gruppo di musica etnico-popolare “Taricata” in veste di danzatore. Una passione per la pizzica e un talento innato che lo hanno portato a esibirsi all’estero, con lo spettacolo “La jota y la taranta” in Spagna, e al Columbus Day a New York.

Dunque, ore sempre più concitanti tengono col fiato sospeso i due artisti brindisini che tutto il mondo ascolterà e vedrà in streming, in un evento di straordinaria occasione per la promozione di un territorio che ha dato a entrambe i natali e che non smette di regalare indimenticabili emozioni.

