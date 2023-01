"Musicisti brindisini" in lutto, è venuto a mancare Nicola Poli

BRINDISI - Nei giorni appena trascorsi, purtroppo, è venuto a mancare Nicola Poli. Quest'ultimo era tra i fondatori del gruppo facebook "Musicisti Brindisini", che da ormai diversi anni unisce l'intera comunità degli artisti provinciali.

Professionisti, amatori, e semplici appassionati: tutti accomunati dall'amore per la musica, dai ricordi, e dalla voglia di scambiare qualche "battua musicale".

Nicola era riuscito, con il supporto degli altri componenti, nell'intento di creare un gruppo compatto ed unito.

Tanti i commenti di cordoglio lasciati sui social da parte dei suoi amici, increduli in seguito alla notizia della triste dipartita. Alcuni di loro hanno deciso di proporre una petizione da presentare al sindaco, per intestare a Nicola Poli un luogo della città. "Vogliamo raccogliere un gran numero di adesioni - Si legge sul gruppo facebook - Per dimostrare il grande desiderio da parte di tutti di onorare la sua memoria".

Le celebrazioni funerarie per salutarle l'ultima volta Nicola, sono state svolte nella giornata di ieri (20 gennaio) presso la chiesa del cimitero di Brindisi.

La musica ha sempre fatto parte della sua vita, così come quella del figlio Giovanni. Quest'ultimo era un giovane talento brindisino, purtroppo scomparso (a soli trentaquattro anni) il 9 gennaio 2008, a causa di un tragico incidente stradale mentre era di ritorno da un concerto svolto a Monaco.

A suo nome, il padre Nicola organizzò il “Fondo Giovanni Poli” con l'intento di mettere gratuitamente a disposizione gli strumenti musicali per chi volesse avvicinarsi alla musica.

Nicola, inoltre, raccolse dieci canzoni, per realizzare un lavoro amatoriale e artigianale da destinare ai soli amici. Un piccolo omaggio per chi ha conosciuto la professionalità del figlio Giovanni.