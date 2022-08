E' nato il sito informativo che suggerisce le attività da svolgere lungo la costa brindisina

Utilissimo da consultare per chi ha in programma un giro in barca a vela, oppure vuol provare il SUP, il kayak o il windsurf. Utilizzabile anche da tutti coloro che vogliono trascorrere una semplice giornata al mare, conoscendo in anticipo le condizioni meteo. La piattaforma digitale si chiama "Coast", ed è finanziato dalla Regione Puglia tramite il bando Innolabs