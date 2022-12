Nasce il laboratorio per imparare le tecniche del suono, dello speakeraggio, e del doppiaggio

BRINDISI - In città è nato "Richiami sonori", progetto ideato per insegnare la tecnica del suono, dello speakeraggio e del doppiaggio.

"Ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione di Richiami sonori - Scrive su facebook il sindaco Riccardo Rossi - la sala di registrazione professionale che amplia l’offerta formativa dell’indirizzo Servizi culturali e dello Spettacolo del Polo Messapia presso l’Istituto De Marco, che quest’anno ha completato il ciclo con la classe quinta".

"La dirigente scolastica Rita De Vito è sempre attenta a quelle che sono le vocazioni e le attitudini dei giovani e del territorio, così il percorso proposto dalla scuola che forma professionisti per i settori dell’industria cinematografica, della musica live & recording studio, del fotogiornalismo 4.0, ora si arricchisce con un laboratorio: Tecnica del Suono e Tecniche & Tecnologia dello Speakeraggio e del Doppiaggio, materie attivate per la prima volta in una scuola pubblica".

"Il progetto è vincitore dell’avviso regionale Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici ed ha come partner l’emittente radiofonica storica della città di Brindisi, Ciccio Riccio, conosciuta in tutta Italia, infatti ad inaugurare lo spazio c’era il Patron Mino Molfetta".

"Ad illustrarci la strumentazione altamente qualificata e innovativa della sala di registrazione Antonio Civino, tecnico del tuono dei Boondabash che condurrà le ragazze e i ragazzi insieme alla doppiatrice e attrice Alessandra Mandese, in questo specifico percorso professionale".

"Abbiamo visto le ragazze e i ragazzi all’opera con telecamere e macchine fotografiche per documentare l’importante inaugurazione - conclude Riccardo Rossi - e abbiamo ascoltato l’ottima prova di doppiaggio delle scene tratte dalla serie Walking dead di Matteo, uno studente con un grande talento come tutti le ragazze e i ragazzi che ieri erano presenti con gli sguardi animati da passione".