Nata a Santo Stefano, nonna Vincenza compie 103 anni

VILLA CASTELLI - Nella giornata di oggi (26 dicembre 2023), la signora Maria Vincenza Solito, conosciuta nel suo paese di origine come “Vicenz di Funcicchio”, compie 103 anni. Si tratta di un genetliaco atteso da tutta la comunità di Villa Castelli, sempre attenta e pronta a celebrare i propri anziani nelle occasioni giuste.

Nonna Vincenza, infatti, è la prima ultracentenaria presente nel piccolo Comune del Brindisino. Purtroppo il signor Giovanni Schiavilla (classe 1920), che fino a poco tempo fa la precedeva, è venuto a mancare.

Dopo di lei seguono per anzianità la signora Vita Maria Gianfreda (nata nel 1921), e la neo-centenaria Antonia Bellanova, classe 1923.

Vincenza Solito nasce proprio a Villa Castelli il 26 dicembre 1920, nel giorno in cui si festeggia Santo Stefano. Come accadeva per molti bambini dell'epoca, fu registrata solo successivamente all'ufficio anagrafe, ovvero il primo gennaio del 1921.

È la maggiore di due fratelli e ha vissuto la sua vita tra i campi lavorando sin da giovane come “fattora” presso la Masseria “Giovannedda”.

Tutti la ricordano in giro per le vie del paese con la sua motoretta, un mini Califfo. Si è sposata con Giuseppe D’Amico e dalla loro unione sono nati cinque figli, nove nipoti e ben sette bisnipoti. Le passioni di nonna Vincenza sono il lavoro a macchina e l'uncinetto, che purtroppo non può più svolgere come una volta a causa delle sue condizioni fisiche.