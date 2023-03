Nek torna ad Ostuni: "Sono innamorato della Città bianca"

OSTUNI - Nella giornata di ieri (4 marzo) il celebre cantautore Filippo Neviani, in arte Nek, è stato ospite presso la Chiesa dei Santissimi Medici Cosimo e Damiano, in via Fogazzaro.

L'artista ha partecipato all'incontro intitolato "L'amore vero è...uscire da noi stessi...per andare verso chi amiamo". Un'occasione di confronto per ragionare sul mondo odierno, che ha proposto come argomento centrale il legame tra genitori e figli.

"Sono venuto ad Ostuni anche altre volte, purtroppo non tantissime - ha raccontato Nek - torno qui approfittando delle amicizie che mi legano - prosegue - Già l'anno scorso ho trascorso non più di cinque giorni in una masseria. In quell'occasione andavo e venivo da Ostuni, perché mi sono innamorato della Città bianca".

"Devo ringraziare don Giovanni e tutti gli amici pugliesi per l'invito. Anche perché è un appuntamento diverso per me: non sono qui necessariamente per cantare - ovviamente non mancherà l'occasione - ma è un bel momento per fare un po' di riflessione, in quanto uomo e padre".

"Io credo che uno degli auguri migliori da fare ad un'altra persona sia quello di avere tempo a disposizione, magari da usare nel miglior modo possibile" dichiara il cantante.

"Nel mondo di oggi, siamo catturati da un vortice frenetico: io parlo per me, e so che potrei dedicare più tempo a mia figlia. Ammetto di esser fagocitato dal mondo e dai suoi ritmi - Conclude - Non dimentichiamo che c'è bisogno di ascoltare di più i giovani. Spesso si è portati a pensare che noi adulti non possiamo connetterci con loro, ma non è vero".

Nel corso dell'incontro, come promesso, ha deliziato i presenti con una performance canora, accompagnata dal suono di due chitarre.