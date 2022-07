Anche Nek sceglie la Puglia per le vacanze, momenti di relax nel Brindisino

OSTUNI - Il noto cantante Nek, nelle ultime ore, ha condiviso alcuni scatti che testimoniano la sua vacanza in Puglia. Sede della permanenza è il territorio della Città Bianca, come si evice dalle foto pubblicate su facebook ed instagram.

In alcune immagini si è lasciato fotografare in piscina, durante un momento di relax. Ma non solo: in una instagram stories pubblicata ieri, invece, è stato ripreso dalla moglie - Patrizia Vacondio - alla guida di un automobile, in giro per la campagne di Ostuni. Con loro anche la figlia Beatrice di 11 anni, mentre in radio imperversava il sottofondo musicale della canzone "Dancing in the Moonlight" dei Toploader, che Nek non poteva non canticchiare.

Sul profilo instagram della moglie, invece, è stato svelato (grazie ai sistemi di localizzazione del social) il luogo in cui la famiglia è ospite, ovvero Tenuta Mastro Francesco presso Contrada Guappi-Falghero a Ostuni. La donna, nella giornata di ieri, ha condiviso alcune storie scherzose in cui si ironizzava sul "pranzo leggero" effettuato in Puglia, caratterizzato da alcune imponenti mozzarelle della casa.

Altri scatti sono perlopiù basati sulla piscina presente nella struttura, luogo difficile da sostituire nelle ore più soleggiate della giornata, e scelto per trovare - in assoluto riservo - qualche istante di refrigerio in risposta al caldo pressante di questo periodo.

Informazioni su Nek

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972. Cantautore e polistrumentista, secondo i dati certificati dalla FIMI, ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Una carriera, la sua, iniziata nel 1986 nel due country Winchester con Gianluca Vaccari. Poi la carriera da solista con una serie di successi: dal famosissimo "Laura non c'è" uscito nel 1997 a "Se una regola c'è" (1998) fino a "Lascia che io sia" del 2005.