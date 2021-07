"Nikon Master Director Italia 2021", tra i finalisti videomaker cegliese

CEGLIE MESSAPICA - Fabrizio Suma, 40 anni di Ceglie Messapica, è tra i 12 finalisti della quarta edizione di "Nikon Master Director 2021", organizzato da Nikon Italia e Traipler.com, un social talent show per videomaker con l’obiettivo di sostenere l’industria artistico-culturale, in questo momento difficile per tutti i professionisti dell’immagine. Con una Nikon Z6 II alla mano e sotto la guida di Aldo Ricci, due autori televisivi e un team pazzesco, dovranno mettersi all’opera per una grande sfida: realizzare un documentario attraverso riprese di alta qualità tecnica ed emotiva.

"L'edizione la seguo da tempo - spiega Fabrizio Suma - visto anche un settore, quello del video, che mi appassiona molto. Provai a partecipare lo scorso anno ed arrivai solo tra i primi cento. Quest'anno mi sono rimesso in gioco e sono felice di aver ricevuto la telefonata: far parte dei 12 finalisti di questa edizione, per me un grande traguardo". Fabrizio Suma, da sempre appassionato di foto e video, ha iniziato questo percorso nel 2009, complice anche amicizie di fotografi con i quali ha mosso i primi passi e gli hanno fatto venire la voglia di acquistare la prima reflex, una nikon d70.

"Si è aperto un mondo che, pian piano mi ha portato ad interssarmi al video - continua Suma. Negli anni ho maturato sempre più questa passione che mi ha portato alla realizzazione di corti e videoclip musicali. Insieme a Francesco Biasi ( con il quale ha fondato la ffproduction) ci siamo dedicati, infine, alla realizzazione dei suoi video danza".