I 20 nomi di persona più diffusi a Brindisi e provincia: ecco quali sono

BRINDISI - Spesso, soprattutto chi possiede un nome meno convenzionale, può essere legittimato a chiedersi quanto lo stesso sia diffuso nel proprio territorio.

Una materia che è interessante da analizzare per capire se - ed eventualmente come - la società stia mutando nel corso del tempo, in merito a questi aspetti.

Non va sottovalutato il contributo che può garantire una conoscenza approfondita dell'argomento, sia a quei genitori - in attesa di un figlio - e desiderosi di rimanere in linea con le tendenze del momento, ma anche a coloro che - invece - vorrebbero compiere una scelta più originale, discostandosi dagli altri.

Tali curiosità sono approfondite su nomix.it, piattaforma specializzata nel fornire tutte le informazioni utili che riguardano la materia.

Il sito in questione, grazie ai suoi filtri, permette di scoprire quali siano i nomi di persona più diffusi sul territorio nazionale, ma anche regionale e provinciale. Consente, inoltre, di capire quale sia il grado di diffusione - in una singola area - di uno specifico nome che si vuole analizzare.

I nomi brindisini

Il portale - in linea con quanto detto - offre le indicazioni relative ai primi 20 nomi di persona maggiormente presenti sia nel capoluogo che nell'intera provincia di Brindisi.

Di seguito è proposto l'elenco con accanto ad ogni voce il numero di diffusione associato. La graduatoria unisce i nominativi maschili con quelli femminili, ed accende i riflettori sulle tendenze socio-culturali del territorio

Ecco l'elenco

1. Maria, 3134

2. Antonio, 2865

3. Giuseppe, 2445

4. Cosimo, 2042

5. Francesco, 1985

6. Giovanni, 1613

7. Anna, 1215

8. Angelo, 1150

9. Pietro, 1035

10. Vincenzo, 1004

11. Vito, 891

12. Salvatore, 788

13. Luigi, 762

14. Domenico, 735

15. Antonia, 676

16. Rosa, 609

17. Nicola, 571

18. Angela, 551

19. Lucia, 499

20. Michele, 479