Nonna Carmela compie 105 anni, il sindaco le fa visita a casa

Nella giornata di ieri (22 gennaio) la signora Carmela Bascià di San Pancrazio Salentino ha compiuto 105 anni. Un traguardo importante e significativo che inevitabilmente segna la storia di una intera comunità, ancora in festa per celebrare la sua compaesana.

Nata appena dopo la fine della prima guerra mondiale, nel 1919, Nonna Carmela ha vissuto a pieno il periodo del secondo conflitto dal '40 al '45, all'inizio del quale aveva poco più di venti anni. Poi sono seguiti il boom economico e tutte le altre vicende che hanno caratterizzato la storia contemporanea del Paese. L'anziana donna, dunque, rappresenta un vero e proprio patrimonio per San Pancrazio.

Non a caso, Carmela in giornata ha ricevuto gli auguri del sindaco Edmondo Moscatelli, che ha documentato la visita in un post condiviso sul suo profilo facebook.

"Con la nostra Carmela Bascià - scrive il primo cittadino di San Pancrazio - uno scrigno di dolcezza, amore ed esperienza che racchiude la nostra storia e la nostra identità - conclude la dedica -. Circondata dall'affetto dei suoi figli e nipoti la comunità si unisce a questa bellissima festa per i suoi 105 anni".

Con una dose infinita di amore, i parenti hanno sorpreso Carmela facendole trovare a casa una torta ed un bellissimo mazzo di fiori. Pensieri semplici e genuini -ma ricchi di significato - che si aggiungono alla targa celebrativa donata dal Comune. I presenti, tutti insieme, hanno vissuto il compleanno augurando alla festeggiata altri cento di questi giorni. Anzi centocinque.