Nota blogger americana in visita nel Brindisino: ecco di chi si tratta

FASANO - Un numero cospicuo di seguitissimi influencer continuano ad arrivare in Puglia anche da oltreoceano. L'ultima del caso si chiama Rocky Barnes, personaggio noto negli Stati Uniti per le sue attività di blogging nell'ambito del lifestyle.

La donna, accompagnata dalla propria famiglia, non ha mancato di visitare le zone di Fasano - e la sua area marina - per poi dirigersi ad Ostuni.

Alcuni scatti, pubblicati nella giornata di ieri, testimoniano la sua presenza presso il Lido Cala Maka, che - come già raccontato in un altro articolo - quest'anno sta ospitando diversi personaggi noti.

La visita dura già da circa una settimana: altre foto condivise da Barnes, riprendono scorci tipici del centro storico della Città Bianca.

Durante la visita nel territorio, la famiglia si è cimentata anche nella preparazione delle classiche orecchiette, guidati da personale esperto e qualificato in materia.

Le tradizioni, i sapori e la cultura locale - dunque - continuano ad essere attrattivi. Il fascino del Nord Brindisino si conferma meta immancabile per gli influencer (ma non solo) che arrivano al sud Italia, e che transitano tra Matera ed il sud Barese.

Chi è Rocky Barnes: biografia ed attività

Nata a Manhattan Beach - in California - nel novembre 1985, quest'anno compirà 37 anni. E' una modella e blogger americana, nota per avere un vasto pubblico su Instagram - attualmente - pari a 2,9 milioni di follower. È anche apparsa su riviste come GQ, Vogue, Cosmopolitan e Model.

Gestisce un blog di stile omonimo in cui ha pubblicato post sulle sue imprese di fitness, moda e viaggi. È stata illuminata dai riflettori del mondo dello spettacolo statunitense nel 2012, dopo essere apparsa accanto a Justin Bieber nel video musicale Boyfriend.