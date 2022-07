Noto chef arriva nel Brindisino, non può rinunciare ad un piatto di orecchiette

CEGLIE MESSAPICA - Lo chef Mario Bianchi, noto al grande pubblico per le sue apparizioni in alcuni programmi televisivi Rai, nella giornata di ieri ha postato uno scatto sui social che testimonia il proprio passaggio nel Brindisino.

La foto immortala un piatto con all'interno un gustosissimo piatto di orecchiette al pomodoro (foto in evidenza nell'articolo).

"Orecchiette del prete e ciao Puglia...mancava proprio questa gita a Ceglie Messapica..." scrive il cuoco sul suo profilo facebook. Un post che denota quanto egli abbia apprezzato la bontà del tipico piatto pugliese.

Un commento del genere - da parte di un addetto illustre del settore food - non può che valorizzare ancor di più l'intero comparto a livello regionale ed in particolare quello della provincia.

Binchi è uno dei tantissimi volti noti che per l'estate 2022 hanno scelto la bella regione del sud est - probabilmente - per trascorrere qualche giorno in pieno relax; gustando - magari - piatti caratteristici, che nella loro semplicità manifestano tutta la bellezza della Puglia.

Chi è Marco Bianchi

(Foto: immagine copertina sul profilo facebook dello chef)

Bianchi è nato a Milano il 22 settembre 1978. Ha ricoperto il ruolo di ambassador per Expo 2015 e quello di direttore artistico per la Milano Food & Wellness (manifestazione dedicata all'alimentazione e all'attività fisica).

Ha seguito la dieta di sportivi come Federica Pellegrini, Filippo Magnini e i fratelli Maria e Tommaso Marconi.

Nel 2020 conduce Linea Verde Estate su Rai 1, in coppia con Angela Rafanelli, e una rubrica fissa di cucina nel programma Buongiorno benessere di Vira Carbone, alternandosi con Alessandro Circiello. Nel 2021 è tornato alla conduzione del programma estivo.

Va segnalato anche che nel 2013, col libro Un anno in cucina, Bianchi ha ottenuto il Premio Bancarella della Cucina. Tre anni dopo gli è stato attribuito alla Camera dei deputati il premio America della Fondazione Italia USA.