Notte della Taranta 2022: "La pizzica di San Vito" è tornata a casa

SAN VITO DEI NORMANNI - Ci sono comunità "sempre vive" grazie alla loro cultura. Luoghi in cui la memoria viene tenuta stretta e conservata gelosamente.

E' il caso di San Vito dei Normanni, Comune noto per la sua grande tradizione di pizzica.

Ieri sera (5 agosto) tanta gente si è riversata presso Piazza Municipio, per assistere alla prima serata de La Notte della Taranta 2022. L'unica "tappa brindisina" della nota rassegna musicale, che si concluderà - come da consuetudine - a Melpignano (Le) in data 27 agosto.

La festa della gente comune

Una folla ha assistito e danzato gioiosa al concerto. A salire sul palco sono stati prima Antonio Castrignanò e Taranta Sound, poi l'Orchestra ufficiale de La Notte della Taranta.

Ad anticipare le esibizioni - però - un laboratorio a cielo aperto che aveva l'intento di offrire delle lezioni sulla tipica danza salentina. La festa, infatti, non ha riguardato solo i musicisti che hanno suonato, ma anche una ronda di "appassionati tarantati" - fatta da gente comune - che ha iniziato a danzare prima che iniziasse concerto.

I partecipanti, ad un certo punto, hanno invocato la caratteristica "Pizzica di San Vito": brano nato proprio nel Comune del Brindisino, e che ora è uno dei pezzi più noti all'interno dei repertori di pizzica. Il seguente video, la cui diffusione a BrindisiReport.it è stata geltimente concessa dalla pagina L'isola di Omero - testimonia quanto accaduto.

Felicità, voglia di imparare, di divertirsi, e di rievocare le tradizioni locali. Tutto questo ha avvicinato i sanvitesi e non solo. Numerosa la gente accorsa da altri paesi limitrofi, e tra la folla è stato facile sentire - anche - la voce di qualche turista straniero.

"La pizzica nu more mai" proprio come ha detto l'artista Antonio Castrignanò sul palco. Perché la cultura di un posto è fatta dalla gente comune: quella affetta dalle fatiche quotidiane, dai problemi di cui troppo poco si parla, ma che poi è in grado di dar vita ad uno spettacolo come quello di ieri sera.