Nozze al Comune di Mesagne: l'assessora sposa un funzionario

MESAGNE - Solo pochi giorni fa, il Comune di Mesagne ha festeggiato un matrimonio speciale. Quello tra l'assessora Maria Teresa Saracino e Federico Meo, funzionario dell'ufficio Lavori Pubblici dello stesso ente mesagnese.

A celebrare le nozze, svolte con rito civile, ci ha pensato il sindaco e amico della coppia, oltreché presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli.

"Grande emozione - scrive il primo cittadino sui social - per me che da sindaco li ho sposati e da amico li ho festeggiati" conclude.

Saracino, addentrata nella politica locale da molti anni, nel 2019 si candidò al ruolo di consigliere comunale per la Lista civica Vizzino. Successivamente, nominata assessora, le sono state conferite le deleghe all'ambiente, all'ecologia, ai servizi demografici e alle risorse umane. Tutte materie per le quali è attualmente attiva.

Ma non solo, riveste un ruolo pubblico anche in un alta città vicina a Mesagne, poiché risulta in forza al Comando della Polizia Locale di Ceglie Messapica.

Ai tanti auguri che in questi giorni hanno raggiunto la coppia, si aggiungono anche quelli sinceri da parte della redazione di BrindisiReport.