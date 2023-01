"Nuda in ciabatte" è il nuovo singolo di Ignazio Deg

MESAGNE - Ignazio Deg torna con il suo nuovo singolo Nuda in ciabatte, un brano che celebra l'individualità e la libertà di essere se stessi. Con un sound fresco e catchy, questa canzone è l'ideale da cantare e ballare. Si tratta di un brano che invita l'ascoltatore a lasciarsi andare e a vivere la vita al massimo.

Nuda in ciabatte è un pezzo che esplora il lato più profondo e vulnerabile dell'essere umano, quando ci si sente ad agio nella propria pelle e si è in grado di mostrarsi agli altri senza maschere. Ascoltandola sarà possibile lasciarsi trasportare dalla sua energia e dal suo spirito libero.

Il nuovo singolo di Ignazio Deg rimarca come sempre una scrittura semplice ed efficace. Un testo intimo che fa innamorare chi lo ascolta.

Il singolo è stato scritto interamente dall’artista, arrangiato e prodotto dal talentuoso Bobby Taylor.

Nuda in Ciabatte è una ballad romantica, coinvolgente, da cantare a squarciagola in un live. In un crescendo di suoni elettronici in simbiosi con la voce emerge la maturità artistica di Ignazio Deg.

Il pezzo segue il precedente brano di successo Male male male, rilasciato la scorsa estate e che parlava di un amore tossico. Nuda in ciabatte, una canzone dal suono delicato che richiama alla tradizione cantautorale italiana ma che è frutto anche della passione per la musica elettronica da parte dell'artista pugliese. Un mix in grado di fare breccia nell'ascoltatore che si sentirà cullato da una melodia sognante e che invita al buon umore e alla positività.

Biografia dell'autore

Ignazio Degirolamo nasce a Mesagne il 10 settembre 1974. Creativo fin da piccolo e con una particolare vocazione per la musica, durante il periodo adolescenziale, negli anni '90 inizia a collaborare con diverse radio locali come speaker radiofonico. Successivamente intraprende il ruolo di vocalist in varie discoteche della zona, per poi spostarsi in tutta l’Italia. Da li nasce IgnazioDeg. Oltre alla passione musicale, Degirolamo è principalmente giornalista pubblicista e consulente marketing. Diverse le collaborazioni con atisti di fama nazionale.