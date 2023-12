Nuovo raduno auto e moto d'epoca: il club di appassionati brindisini compie 25 anni

BRINDISI - Appassionati di auto e moto d’epoca si danno appuntamento a Brindisi il 3 dicembre dalle ore 8.30 per dare vita ad un raduno speciale. Auto e moto d’altri tempi con lo scintillio delle loro cromature e varietà di colori illumineranno il natale della città messapica, sede del Club Asi (Automotoclub storico italiano) fondato nel 1992 a Brindisi da Tommaso Carbini, autentico pioniere nel territorio brindisino della tutela del patrimonio storico dei veicoli e precursore delle manifestazioni ed eventi promozionali legati al mondo dei mezzi vintage.

Peraltro, in questo mese il Club auto e moto d’epoca di Brindisi (Cameb) - presieduto da Lionella Carbini - compie un quarto di secolo dalla avvenuta federazione Asi (fine 1998) e questo raduno si propone di essere così singolare occasione per festeggiare questa bella tradizione motoristica arrivata fino ai giorni nostri.

Alle 8.30 gli equipaggi raggiungeranno Piazza della vittoria a bordo delle veterane che rimarranno qui parcheggiate sino a mezzogiorno per fare bella mostra statica di sé e consentire ai partecipanti di rifocillarsi ed effettuare una visita ai siti archeologici ed artistici presenti in centro (Palazzo Granafei Nervegna, area archeologica del Nuovo teatro Verdi, Tempio di San Giovanni al Sepolcro, scalinata di Virgilio, colonne romane) accompagnati da guide professionistiche che ne illustreranno le peculiarità.

L’iniziativa ha raccolto il consenso dell’Amministrazione comunale ed in particolare dell’assessorato al Commercio, esposizioni e fiere, marketing territoriale, della Camera di commercio e di numerose attività commerciali e dei servizi che hanno desiderato patrocinare la manifestazione.

A seguire la sfilata per le vie cittadine della carovana d’antan (presenti Fiat, Lancia, Maserati, Mercedes, Porsche, Guzzi, Piaggio, Gilera, Lambretta ed altri marchi della memoria) ed il trasferimento al ristorante Masseria Marziale luogo del pranzo conviviale di chiusura della manifestazione gadget, ricordi e menzioni speciali per tutti i partecipanti che raggiungeranno Brindisi finanche dalle regioni limitrofe. Lo spettacolo per grandi, piccini, appassionati e curiosi è assicurato.