“Foto di classe”: Maggiore e l’Amarcord di un liceo che non c’è più

BRINDISI - “Foto di classe” è la nuova opera di Vincenzo Maggiore disponibile sul canale youtube dell’artista. Il brano, primo biglietto da visita del terzo album di inediti di prossima pubblicazione, sarà presente in tutti gli store di musica digitale nei prossimi giorni. Attraverso “Foto di classe”, Maggiore riavvolge il nastro come aveva già fatto in passato. Un marchio di fabbrica quello della nostalgia e delle emozioni sospese nel tempo che ritorna nella sua produzione artistica. Questa volta, i riflettori si accendono sul mondo della scuola, su quell’esperienza che segna, nel bene e nel male, la vita di ogni studente. Un tema quanto mai sentito soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria che, ancora una volta, ha svuotato gli edifici scolastici di tutta la penisola. Pur trattandolo in maniera universale, Maggiore ritaglia un doveroso e poetico omaggio al suo liceo, il vecchio scientifico “E. Fermi” di Brindisi il cui ricordo è incastonato nella memoria collettiva di tutti gli studenti che lo hanno frequentato.

Un strano destino ha caratterizzato la sede originale dell’istituto scolastico: nel 2016 è terminato il contratto di affitto tra la Provincia di Brindisi e la Cassa dei Ragionieri, proprietaria dello stabile che ha ospitato le attività per ben 36 anni. Da allora, il “Fermi” è stato accorpato al liceo scientifico “Monticelli”. Recentemente, lo stesso stabile sito in via Porta Pia è stato acquisito attraverso il contratto di locazione da Il Giglio srl. Prossimamente, diventerà una residenza socio-assistenziale.

A distanza di molti anni, Maggiore ha ottenuto il permesso di entrare nella struttura per girare il videoclip ufficiale del brano accompagnato dal video maker Mimmo Greco. Un “one man show” poetico che celebra un pezzo di vita, tra commozione e sorrisi, per tutto ciò che è stato e che rimane scolpito nei ricordi più belli. Giocando su diversi piani narrativi concentrati nello stesso luogo, tra arie orchestrali ed elettronica, il cantautore racconta tutte le sensazioni che si celano dietro una foto di classe. Quella stessa foto che, forse, gli studenti di oggi non avranno la possibilità di scattare.

Credits

Il video nasce da un’idea di Vincenzo Maggiore.

Riprese, montaggio e postproduzione sono a cura di Mimmo Greco.

Un ringraziamento al Cnor e a Il Giglio srl che hanno reso possibile il lavoro.

Testo, musica e produzione: Vincenzo Maggiore

Hanno suonato: Vincenzo Maggiore (voce, chitarra e synth), Alessandro Muscillo (contrabbasso), Isabella Benone (violino), Andrea Miccoli (batteria elettronica), Marco Lovato (synth), Marcello Maggiolini (cori ).

Registrato presso il laboratorio audio del Cag - Brindisi per i Giovani

Sound design, mix e master: Chora Studi Musicali



Biografia

Vincenzo Maggiore ha aperto i concerti di Max Gazzè, Simona Molinari, Zibba, Samuele Bersani, Nomadi e Modena City Ramblers. Ha accompagnato Mario Venuti durante il festival Yeahjasì BPF 2016. Ha partecipato a festival e concorsi su tutto il territorio nazionale (MEI - Meeting degli indipendenti, Sanremo Rock, Vulcanica live Festival, Taranto Rock festival, Primo Maggio a Matera (2017), Yeahjasì Brindisi Pop Fest). Nel 2013 ha concluso positivamente un progetto di crowdfunding grazie al quale ha realizzato il suo primo disco “Via di fuga” pubblicato nella versione ufficiale nel 2015 con il supporto della Coop. sociale onlus “Eridano” di Brindisi e con il patrocinio di Puglia Sounds. Ha accompagnato la cantante Lighea (Sanremo '94 e '95) nei tour 2010 e 2011 per le piazze del Centro e Sud Italia. Ha collaborato con il rapper americano Ben Barbic; ha inciso due canzoni per “La carovana delle merende”, progetto discografico di Paola Petrosillo e Vito De Lorenzi destinato ai bambini. A distanza di due anni dalla pubblicazione del secondo album “Da che mondo è mondo”, è prevista prossimamente l'uscita del terzo album di inediti.