“Chi non si arrende non perderà mai” è il nuovo singolo di Ignazio Deg

MESAGNE - Torna con la solita grinta e tanta voglia di comunicare attraverso la musica il cantautore e performer pugliese Ignazio Degirolamo, noto artisticamente come Deg, che presenta il suo nuovo singolo “Chi non si arrende non perderà mai” scritto in collaborazione con il songwriter ed autore Raf Rubino in uscita il 17 maggio su tutti i principali digital stores ed in rotazione radiofonica.

Una base sonora predominata dal basso elettrico scandisce il ritmo di questo brano dove, con il suo stile riconoscibile, Deg comunica un messaggio forte, contemporaneo e positivo! "Chi non si arrende non perderà mai" è una canzone che parla di determinazione, perseveranza e fiducia in se stessi. Il concept scaturisce da una citazione di Frida Kahlo, “Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai” ed è dunque un inno alla forza interiore e alla resilienza e nel credere fortemente nelle capacità che risiedono in ognuno di noi. La determinazione è la chiave per superare gli ostacoli, le sfide e le difficoltà per raggiungere i propri obiettivi di vita. Oggi più che mai siamo “sotto attacco” di facili giudizi e falsi miti soprattutto da quelli che provengono dai social: una vita perfetta, la ricchezza immediata e senza sforzo, la necessità di essere sempre al top e alla moda. È facile farsi abbindolare da questa fasulla fiaba dorata e demoralizzarsi; per chi non è forte o equilibrato, ogni piccolo fallimento può diventare una voragine incolmabile. Ecco perché con questo brano Deg prova ad incoraggiare la gente a non mollare mai, perché nella vita è la nostra reazione che può fare la differenza e spostare gli equilibri della felicità su ciò che conta davvero.

Da buon osservatore della realtà Deg riesce sempre a centrare dei temi molto attuali, cercando poi di sdrammatizzare con energia positiva; la stessa che lo ha portato ad incentrare la sua vita sulla musica. Inizia la carriera dapprima come speaker e DJ presso alcune radio locali e discoteche della sua regione per poi dedicarsi, negli anni successivi, interamente alla musica, esordendo come cantautore e performer. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo singolo, intitolato "Il tempo che c'è", che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica. Negli anni seguenti ha pubblicato altri singoli di successo, come "Presto" nel 2018, "Voglia di t(h)e" e "Viento nel Viento" nel 2019, "Estate grande" e "Uguali" nel 2020, "Come Sale" nel 2021, e "Male Male Male" nel 2022.

