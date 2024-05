Disponibile in streaming “Ab3”, l’ultimo singolo di Treyz

Treyz, nome d’arte di Luca Longo, è un rapper emergente brindisino. Fa il suo esordio con il singolo “Ca$hout”. A seguire pubblica da indipendente diversi singoli, tra cui “T’Apposto” e “London View (Rmx)”, che diventa virale su YouTube e Tik Tok.

Nel 2023 inizia la collaborazione con Triode Music, pubblicando il primo singolo dell’anno intitolato “Lifestyle 1”. Seguirà poi il brano intitolato “Come Se”.

Nel 2024 è ospite negli studi di Ciccio Riccio, all’interno della rubrica Z-Wave di Ignazio Deg per presentare, assieme a “Come Se”, il suo nuovo singolo “AB3”.

Seguono diversi live dell’artista, tra cui alcuni che lo vedono ospite del Ciccio Riccio in Tour. “AB3” è disponibile in streaming e come download digitale su tutte le piattaforme.

