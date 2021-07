Musica, è uscito il nuovo singolo dei Tolleranza Zero

MESAGNE- “Con te” è il titolo del nuovo singolo del gruppo mesagnese dei Tolleranza Zero, uscito su tutte le piattaforme musicali venerdì 2 luglio. Il testo, scritto da Fabrizio Valentini, è nato durante il primo lockdown, tra i mesi di marzo e aprile 2020, in un momento di profonde riflessioni dettate dalla convivenza forzata con sé stessi.

Il lavoro dell’autore è stato facilitato nella sua fase introspettiva, tanto da comporre un testo in apparenza semplice, ma che punta i riflettori dritti sulle emozioni e su quanto di importante ed essenziale abbiamo riscoperto in un momento di isolamento dagli altri. “Vado fuori, a godere della brezza del mattino, e a sentire il tono della vita/ Sono fuori, mi rilasso ad osservare un passerotto esibirsi mentre sogno di volare con te”.

I Tolleranza Zero sono Fabrizio Valentini (voce e chitarra), Gianni Manca (chitarra), Luca Andrea Sconosciuto (tastiere), Piero De Matteis (basso) e Giovanni Facecchia (batteria). Copertina realizzata da Ivo Mitrugno.

“Con te”, registrato presso gli One studio recording di Latiano, è stato musicato da Fabrizio Valentini e arrangiato insieme al resto della band. Il brano sarà disponibile da venerdì 2 luglio su tutte le piattaforme musicali in streaming. Per essere aggiornati sulle novità della band, è possibile seguire i canali social.