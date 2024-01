“Nuvole e tetti”, esce il nuovo singolo della giovane Martina Piconese

SAN PIETRO VERNOTICO - A partire dalla mezzanotte di oggi (26 gennaio), sulle piattaforme digitali è disponibile il nuovo singolo della giovane cantante Martina Piconese intitolato Nuvole e tetti. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Mattia Mitrugno, il maestro Serri e la casa discografica Grey Lights record di Milano.

La giovane promessa della musica di origini sampietrane, dopo aver partecipato a diversi festival nazionali ed internazionali, il 12 maggio 2023 ha debuttato con il suo primo singolo Distante.

In passato ha partecipato all'iniziativa “Creatività senza frontiere”, durante la quale è stata selezionata tra i finalisti e le finaliste con l'interpretazione del difficile brano Skyfall della grande artista britannica Adele. Inoltre, Martina è studente presso l’Itc Valzani-De Marco di San Pietro Vernotico ed è educatrice dell’Oratorio San Domenico Savio, dove ha potuto coltivare sin dalla tenera età la sua passione per la musica.

La cantante ha mosso i primi passi nella musica all'età di 6 anni esibendosi a "Lo Zibaldone", un concorso canoro organizzato dalla parrocchia San Giovanni Bosco del suo paese. Da quel momento in poi non si è mai fermata, ma ha continuato a partecipare a numerosi concorsi in tutta la Penisola.

Dal 2019 ha iniziato la sua esperienza nei festival internazionali che la vedono classificarsi sempre nei primi posti. Poi è arrivata la firma con l'etichetta discografica milanese ed ora ha davanti a sé un futuro tutto da scrivere.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp.