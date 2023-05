Gli occhi di Elodie impreziosiscono l'etichetta di una bottiglia di vino brindisina

SAN PIETRO VERNOTICO - Due occhi, per niente comuni, impressi su di una bottiglia di vino. E' questa l'idea che ha coinvolto la stella della musica pop italiana, Elodie, testimonial di una campagna lanciata da Cantine Tormaresca, azienda collocata sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo.

"Periodo di belle sorprese e novità" scrive Elodie su instagram. Due scatti della cantante con la bottiglia, infatti, sono comparsi su entrambi i profili social interessati: sia quello della celebre artista, che quello della cantina brindisina.

"Ho disegnato la mia magnum Calafuria" specifica la nota interprete, nelle instagram stories. Un'idea originale che in poche ore ha fatto il giro del web e ha, sicuramente, attirato l'attenzione di numerosi utenti delle piattaforme.

Elodie - del resto - è una delle interpreti del momento, tra le più apprezzate in Italia. Reduce dalla partecipazione all'ultima edizione del festival di Sanremo, è diventata nota (ormai qualche anno fa) dopo la partecipazione al talent show televisivo Amici.

Recentemente, si è cimentata anche nel ruolo di attrice: la sua interpretazione nella pellicola Ti mangio il cuore, girata - tra l'altro - in Puglia, le è valso il Ciak d'oro 2022 come rivelazione dell'anno. Il brano colonna sonora del film, intitolato Proiettili (ti mangio il cuore), che l'ha vista protagonista con Joan Thiele, è stato premiato con il David di Donatello per la migliore canzone originale nell'edizione 2023.

La trentatreenne romana, nel corso della sua carriera, ha pubblicato quattro album in studio e ottenuto numerose certificazioni da parte della Federazione industria musicale italiana, oltre a due candidature agli Mtv Europe music awards.