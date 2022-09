Nel video di “Un attimo” la corsa di Erasmo  nei propri pensieri

SAN VITO DEI NORMANNI - Last Floor Studio presenta il videoclip di Un Attimo, secondo singolo di Erasmo, artista di San Vito dei Normanni, disponibile in radio e sugli stores digitali dal 2 settembre. Con questo brano il giovanissimo artista pugliese abbina un cantautorato riflessivo a un rap suonato e molto attento agli arrangiamenti.

Il video è stato realizzato insieme allo studio cinematografico “Noninlinea” di San Vito dei Normanni nella direzione di Daniele Balestreri e Giuseppe di Viesto. Il mare è un elemento chiave del video in quanto riflette parte del testo e della musica dove appunto è presente il rumore delle onde. La corsa, simbolica nel testo della canzone, è diventata l'immagine ricorrente all’interno del video perché descrive questo stato di “fuga”, un “attimo” che pervade l’artista la cui corsa simboleggia una corsa introspettiva con i propri pensieri. Per sottolineare l’esistenza di un mondo interiore dell’artista è stato ricreato lo studio di una psicologa a cui Erasmo racconta questo suo “correre”.

Spotify

Il sound della canzone richiama queste sensazioni con il suono delle onde e una chitarra che ti lascia trasportare nel ritmo e nei pensieri. Le “drums” ,energiche nel ritornello, il basso, l’assolo di chitarra insieme al testo, trasmettono quella voglia di sfogo che trascinano a cantare.

Credits

Scritta Prodotta e interpretata da Erasmo

Co-produzione: Francesco Bento Barletta (Last Floor Studio)

Label: Last Floor Studio - Chitarra: Umberto Coviello - Batteria: Umberto Coviello - Seconda Voce: Noemi De Nuzzo

Mix e Mastering: Francesco Bento Barletta (Last Floor Studio)

Cover Art: Daniele Balestreri e Giuseppe Di Viesto (NONINLINEA)

Contenuti creativi, foto e social media a cura di: Daniele Balestreri e Giuseppe Di Viesto dello studio creativo "NONINLINEA" (San Vito Dei Normanni)

Produzione video: NONINLINEA, regia e fotografia di Daniele Balestreri e Giuseppe Di Viesto

Editing & color: Daniele Balestreri

Special thanks: Noemi De Nuzzo

Location video: “Like a Star” di Rosamaria Parata

Biorafia

Erasmo, 23 anni, presenta un‘idea diversa di “rappare” accompagnato da chitarre, strumenti analogici e suoni digitali che rendono questo insieme curioso e interessante. Un percorso che comincia con il singolo “Influencer” e porterà all’album di esordio prodotto inizialmente da solista e dopo completato con la collaborazione dello studio di produzione musicale Last Floor Studio (San Michele Salentino).