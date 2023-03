Da Oria a "The voice kids": giovane talento anima il pubblico televisivo

BRINDISI - Un giovane concorrente oritano è comparso nella puntata del programma televisivo The voice kinds, andato in onda ieri (4 marzo) su RaiUno.

Si tratta del tredicennne Vincenzo Alighieri, che ha proposto una sua interpretazione del brano "Quando vedrai la mia ragazza" di Little Tony.

"Vengo da Oria in provincia di Brindisi - esordisce Vincenzo - Adoro la magia, che per me significa riuscire a strappare un sorriso alle persone e magari farle anche stupire".

"Da quando ho sei anni mi sono appassionato un po' a tutti i generi musicali, soprattutto a quelli anzianotti - prosegue - I compagni di scuola mi chiedono come faccia ad ascoltare quelle canzoni: sono vecchie, tanto che chi le cantava spesso non c'è più, e quindi non posso assistere ai loro concerti".

"Vivo in un mondo in cui a tutti piace la trap o il rap - afferma simpaticamente il giovane cantante - E' difficile viverci, ma mi faccio forza".

"Per me quella di The voice è una tappa importantissima. Cercherò di coinvolgere anche il pubblico - dice prima della performance - perché se si muove magari può incitare i giudici".

Dopo l'esibizione, sono stati due gli artisti (anzi tre) a girarsi mostrando un grande apprezzamento: la coppia che compone i Ricchi e poveri e Gigi D'Alessio. Vincenzo ha scelto di entrare nel team dei primi.

Perché la canzone di Little Tony? Non è proprio modernissima, chiedono i giudici all'artista. "Rispecchia il mio stile e mi piace il ritmo" risponde VIncenzo, che - con l'assistenza della conduttrice Antonella Clerici - ha successivamente proposto anche uno spettacolo di magia, a testimonianza di quanto sia forte la sua seconda grande passione.