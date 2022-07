Gli ospiti di una masseria diventano comparse del film "Il contrabbandiere"

OSTUNI - Lunedì scorso (25 luglio) la Piccola Masseria Trulli D'Itria è diventata il set del nuovo film "Il contrabbandiere", diretto dal maestro brindisino Federico Rizzo.

Durante l'evento, alcuni forunati ospiti della masseria hanno avuto l'inaspettata opportunità di svolgere il ruolo di comparse durante le riprese della pellicola. Una possibilità che gli stessi ospiti hanno accolto con piacere, grazie al clima cordiale che si è creato nel corso della serata. A favorire tutto ciò anche il meraviglioso scenario offerto dalla Piccola Masseria Trulli D'Itria: un angolo di pace e relax, tale da stimolare la pace dei sensi, presso cui godere dei sapori e degli odori tipici della Puglia.

In nottata - al termini delle riprese - attori, comparse, troupe televisiva, ospiti e - per primo - lo stesso regista, hanno concluso la giornata con un tuffo nella piscina presente nella struttura. Ecco la foto.

Il film

Le riprese presso Piccoli Trulli d'Itria è una delle tappe di un percorso iniziato con la selezione del casting per la scelta degli attori, svolto nel maggio scorso.

Inoltre, come già raccontato in un altro recente articolo, il 18 luglio le riprese de "Il contrabbandiere" avevano già interessato l'area marina a sud della provincia di Brindisi, ovvero quella di Torre San Gennaro, facente parte del Comune di Torchiarolo. In quell'occasione il ciak è stato battuto sulla terrazza posta sul retro di un locale che si affaccia al mare; lo stesso tratto di costa che tra gli anni '80 e '90 è stato protagonista di sbarchi di sigarette, inseguimenti e blitz della Finanza.

Il giorno successivo (19 luglio), invece, la troupe si è spostata al porticciolo, presso via del Maestrale e in viale Marinai D'Italia (la strada che collega Torre San Gennaro a Campo di Mare).

Altre foto delle riprese presso Masseria Piccoli Trulli D'Itria sono visibili negli allegati in basso.