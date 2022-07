Gli influencer scelgono Ostuni, molti arrivano anche dall'estero

OSTUNI - La Città Bianca ormai ha raggiunto un status tale da essere la meta preferita da migliaia di visitatori ogni anno. Questi - in paticolare - la raggiungono per il lasso ti tempo che va dalla primavera fino all'autunno.

Come dimostrato nel corso di queste ultime settimane, i turisti non si lasciano sfifuciare dal caldo estivo che sta interessando la Puglia; si recano - poi -nelle vicine marine, per cercare un po' di refrigerio in spiaggia.

A visitare Ostuni sono stati anche personaggi noti, che a volte hanno scelto delle strutture riservate per il relax (vedi il caso del cantautore Nek), mentre in altre occasioni non hanno mancato di fare un giro in mezzo alla gente (come successo alla star interazionale Marisa Tomei, che era arrivata per lavoro ed ha scelto di rimanere).

Questa è l'era digitale e - come si sa - i nuovi vip sono anche gli influencer, diventati noti grazie ai social media. Ostuni è stata la meta scelta da molte di queste figure, sia italiane che estere. L'ultima della serie è l'australiana Lily May Mac, che su instagram può contare quasi 4 milioni di follower. Gestisce anche un account youtube con dei video molto visualizzati ed - inoltre - crea dei contenuti di successo per il suo un profilo Twitch, la nota piattaforma amata dai più giovani.

Foto: Immagina condivisa sul profilo instagram @lilymaymac

Gli scatti sui social

Alcune foto pubblicate sul profilo instagram dell'influecer testimoniano un pasto nel cuore della città: nel piatto una bruschetta con il pomodoro ed accanto un calice di vino bianco. Lei, in un vestito total white, probabilmente in modo involontario, omaggia la città. Il commento sotto al post è iconico: "Eat to live? Live to eat?".

Nelle stories, invece, compare il mare pugliese segnato da scritte come "An italian summer" e poi "Italy is just so..." che sta per "L'Italia è proprio così", quasi a voler testimoniare che quanto si dice sul Bel Paese sia vero.

Tali visite contribuiscono a far conoscer il territorio a livello internazionale; una condizione creata a seguito di un processo sviluppatosi con il tempo, e che fa di Ostuni una delle mete più ricercate.