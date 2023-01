Padre e figlia, due sampietrani protagonisti ai "Soliti ignoti - Il ritorno"

SAN PIETRO VERNOTICO - E' complesso associare tra loro due parenti solo dai lineamenti del volto? Facile, potrebbe rispondere qualcuno. Le cose, però, si complicano quando - di mezzo - ci sono delle cifre economiche importanti. Ed è proprio quello che accade, ogni sera, nel corso della trasmissione Soliti ignoti - Il ritorno condotta da Amadeus

Due sampietrani sono stati protagonisti della puntata andata in onda ieri sera (18 gennaio) su RaiUno.

I concorrenti, due perugini (Greta e Andrea), si sono trovati davanti la giovane Michela, alla quale dovevano associare una delle seguenti professioni o attività: tecnico del suono, produttrice di birra artigianale, montatore di banchi frigo, preparatrice di ciauscolo, venditrice di borse in pelle.

"Sono Michela ho ventiquattro anni e vengo da San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi - Esordisce la giovane - sono snodatissima, giro le braccia in modi strani. - Prosegue, fornendo alcuni indizi necessari - Una volta ho fatto un incidente in macchina e sono stata soccorsa da tutti e due i miei ex, perché si trovavano già in zona. - Conclude - Nel mio mondo ci sono tante spine".

L'identità della donna ammontava ad un valore di 100mila euro "con imprevisto", da sommare ai 44mila accumulati precedentemente dai concorrenti. L'esito della prova è stato positivo, poiché l'identità del mastro birraio sampietrano è stata indovinata.

La giovane, infatti, è titolare di un birrificio che produce circa 8000 litri di birra all'anno di diverse tipologie.

Arrivato il turno del "parente misterioso", si è presentato il signor Angelo. Questa volta, però, i concorrenti della puntata - suppur per poco - non sono riusciti ad azzeccare la combinazione vincente, che consisteva nell'associare il grado di parentela il tra padre e la figlia originari di San Pietro Vernotico.