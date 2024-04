Dalla pallavolo al basket passando per il calcio: Bram Sport festeggia 10 anni

BRINDISI - Oltre 400 soci ne hanno fatto parte, chi per un evento, chi per mesi, chi ancora oggi è rimasto in questo gruppo. Nel ripercorrere la breve storia di Bram Sport Asd, quello che più piace ricordare non sono tanto i successi sportivi o i traguardi raggiunti (che pur ci sono stati) ma le storie delle persone che ne hanno fatto parte. Queste ultime hanno contribuito a creare relazioni e momenti di divertimento e riflessione, attraverso quello che è stato sempre il più sincero obiettivo: unire persone di età e idee diverse per crescere e trascorrere un momento di svago lontano dai problemi quotidiani.

Dieci anni fa nove soci si riunivano in un piccolo garage e davanti una pizza e una birra provavano ad iniziare quella che è stata una bellissima avventura.

Qualcuno poi ha preso la propria strada, con successo anche nel campo sportivo in cui ambiva, altri sono sempre rimasti vicini. Quella sera nacque il nome dell’associazione: "Brindisi amici dello sport" (da cui Bram).

Tante le discipline in cui i soci dell'ente si sono cimentati e che hanno imparato ad apprezzare: il basket, in tutte le sue forme, amatoriale, misto, agonistico, 3 contro 3, in un palazzetto super attrezzato come nel campetto di un parco cittadino; il calcio, che prima del prepotente arrivo del padel era il piu comune modo di passare una serata sportiva tra amici; il tiro con l’arco, magari praticato all’ombra degli ulivi nelle campagne della provincia; il tennis, pur nella difficoltà di trovare una struttura che ospitasse gli atleti; la pallavolo, il gruppo che forse più rappresenta Bram Sport per capacità di tenere insieme vecchie e nuove amicizie e tanti altri momenti di attività ludica. Ciò anche attraverso tutte i vari enti di promozione sportiva a cui negli anni l'associazione si è affiliata: Csen, Csi, Endas, Us Acli e l’attuale Csain.

"Ringraziamo tutti i soci che hanno contribuito con la loro partecipazione ed entusiasmo alla crescita dell’associazione - affermano i fondatori -, li attendiamo ancora al nostro fianco e speriamo di avvicinare sempre nuovi collaboratori e atleti. Tanti auguri a noi".

