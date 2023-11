Palloncini, striscioni ed una nuova panchina rossa vicino all'istituto "Epifanio Ferdinando"

MESAGNE - Trascorso il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proseguono in tutta la Puglia le iniziative a sostegno del genere femminile, specialmente quelle con un forte valore preventivo. Del resto, la scia di violenza che ha sconvolto il Paese non ha cessato di alimentare il dibattito pubblico, lasciando dei dubbi su cosa si sia sbagliato finora e su cos'altro si possa fare, da oggi in poi, per porre rimedio a situazioni che definire insostenibili è riduttivo.

In seguito alla ricorrenza, gli alunni dell’istituto tecnico economico "Epifanio Ferdinando" di Mesagne hanno svolto varie attività laboratoriali e non solo.

Gli alunni hanno inoltre decorato la panchina presente in via Udine che è stata inaugurata alla presenza del dirigente scolastico, l’assessore Annamaria Scalera e il vice dirigente del Commissariato Paolo Giannuzzi.

Sono stati appesi all’esterno della scuola palloncini rossi, striscioni e cartelloni realizzati dagli alunni, insomma l’Economico si è “tinto di rosso” per esprimere il proprio dissenso contro la violenza sulle donne.

All’interno della scuola si è tenuto un corso di difesa personale per tutte le ragazze dell’istituto mentre i ragazzi hanno realizzato cartelloni e striscioni che hanno appeso all’interno e all’esterno della scuola.

Si è svolto inoltre un’incontro con l’associazione antiviolenza "La Luna" e la polizia di Stato per sensibilizzare tutti gli alunni. E' stata una giornata di riflessione che, si spera, sarà utile alla soluzione di questo grave problema.