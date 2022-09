Papa Francesco scrive ai volontari della "Casa di Zaccheo" di Mesagne

MESAGNE - Alcuni gesti, oltre a raggiungere il loro fine ultimo - ovvero aiutare le persone e le comunità - sono talmente lodevoli a tal punto da ricevere apprezzamente tanto meritati quanto importanti.

E' quello che è accaduto, solo qualche giorno fa a Mesagne, quando è stata diffusa la lettera di ringraziamento che il Santo Padre Francesco ha indirizzato ai volontari della "Casa di Zaccheo". Quest'ultima è una nota associazione locale che si occupa - tra le tante attività svolte - di fornire sostegno alimentare ai più bisognosi.

Il post sui social

Tre giorni fa, la pagina facebook della Parocchia Santuario Mater Domini di Mesagne ha pubblicato l'immagine - in evidenza nel presente articolo - che testimonia la lettera, insieme ad un breve messaggio che manifesta l'apprezzamento del Pontefice nei confronti dell'attività dei volontari, coordinata da parroco mesagnese don Pietro De Punzio.

Ecco il contenuto del post su facebook:

"Il Pontefice domenica scorsa - il post, dunque, si riferisce al giorno 11 settembre 2022 - ha inviato un suo biglietto a don Pietro De Punzio e a tutti i volontari della struttura di accoglienza per ringraziarli del lavoro che stanno facendo".

“Ricevere questo biglietto del Papa è stata un’emozione – dice don Pietro, parroco del Santuario di Mater Domini. - Avevo scritto una lettera raccontando le novità di questo servizio che facciamo ai poveri e nel giro di pochi giorni abbiamo ricevuto la risposta. Francesco non ha mai fatto mancare la Sua vicinanza ai volontari e questo ci conforta molto”.

Un gesto, quello del Papa, che ha riempito di gioia un'intera comunità e che - sicuramente - rafforzerà lo spirito di chi quotidianamente aiuta l'altro, con forza, dedizione e amore verso il prossimo. Va sottolineato che la “Casa di Zaccheo” ogni giorno prepara circa 80 pasti caldi che vengono consegnati per consumarli a domicilio. Nella struttura di via Maja Materdona a Mesagne si rivolgono famiglie e persone sole che non hanno grosse capacità economiche. Inoltre, le camere allestite a primo piano sono occupate da persone che hanno ricevuto degli sfratti o in forte difficoltà economica.