Parisi & La Mantia lanciano "Shadow", il nuovo brano originale in stile synthwave

Attraverso Shadow, gli artisti riprendono le sonorità degli anni ’80, tipiche del genere Synthwave. E ci fanno immergere nella profondità e nella rassegnazione di una storia d’amore ormai finita. Quella del cantante canadese Sam Louis, voce straordinaria di un brano che si muove sulla scia di accordi malinconici. Gli stessi che raccontano lo stato d’animo dell’artista; ne diventano pura espressione fino a farci leggere dentro la sua emotività. Shadow è il primo originale lanciato dai produttori Damiano Parisi (Brindisi) e Luca La Mantia (Palermo), in uno dei momenti più intensi della loro produzione con featuring internazionali. Già disponibile sulle principali piattaforme musicali.

Il carattere nostalgico di Shadow, insieme al suo timbro Synthpop, trascina il pubblico in un viaggio indietro nel tempo. Ogni suono diventa parte di un significato più grande in cui l’amore ne fa sempre da protagonista. Come le note del chitarrista Rocco Solito, sulle quali Sam ha cantato per la prima volta, disegnando la linea melodica vocale. Il brano, che è stato perfezionato dal famoso ingegnere del suono Gianni Bini, è il risultato di un lungo lavoro che inizia nel 2020. Anno che segna l’incontro tra i produttori Damiano e Luca, fondatori del progetto musicale Parisi & La Mantia. I due artisti lavorano da sempre nel mondo della musica. E le loro produzioni di Bootleg e Mashup sono state trasmesse anche su Radio Deejay, m2o e Radio Italia.

Adesso, per loro, con Shadow si apre una nuova stagione. Perché l’inedito pare sia solo l’inizio di una lunga serie di brani originali in arrivo. Il duo ha infatti annunciato, sui social, dei nuovi progetti in cantiere con artisti del panorama musicale internazionale. Un periodo, dunque, ricco di novità per i fan di Damiano e Luca e, più in generale, per gli amanti della musica che sperimenta con sound sempre nuovi. Shadow è finalmente disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutte le piattaforme musicali. Infine, è possibile ascoltarlo anche fra le produzioni del sito web Parisi & La Mantia.