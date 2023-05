"Un passato oscuro su cui investigare": è il tema del nuovo romanzo di Serena Vinci

FASANO - Quali rischi siamo disposti a correre per scoprire la verità? Si può accettare di portare il buio nel presente pur di far luce sulle vicende del passato? Sono questi gli interrogativi che assillano Fiammetta, trentacinquenne caparbia e irrisolta, meridionale di nascita e torinese d’adozione. Una storia, che probabilmente si basa su alcuni spunti reali, per poi diventare "scritta" sulle pagine de Il sangue che ti scorre accanto, il nuovo romanzo dell'autrice di origini fasanesi, Serena Vinci.

E così, al ritorno nel suo paese d’origine (Distici), Fiammetta ritrova una lettera in cui le viene affidato l’incarico di investigare sul caso di Iacopo Malaparte, un adolescente trovato morto vent’anni prima nel bosco. Da allora, Distici è sprofondato in un’oscurità che si nutre di segreti, rancori e morti sospette collegate da un fil rouge apparentemente indecifrabile. Fiammetta decide di buttarsi a capofitto nelle ricerche insieme a due ex compagni di scuola, ed è così costretta a scavare dentro se stessa fino a riscoprire le radici che la legano a quella terra arcaica e misteriosa in cui è diventata donna. Un romanzo d’esordio intenso, che, traendo libera ispirazione da un caso di cronaca degli anni Novanta, esplora, attraverso un’indagine a tinte fosche, il legame fra identità, appartenenza e verità.

Biografia dell'autrice

Serena Vinci è nata in Puglia e vive a Torino. Archivista e traduttrice dal francese, attualmente è dottoranda in Letteratura italiana all’Università di Modena e Reggio Emilia. Due suoi racconti in italiano sono stati pubblicati da Utet e ilSaggiatore e uno in francese sul blog della rivista culturale Apahau. La sua ossessione sono i libri e le trame che contengono, al punto che non si ferma alla lettura e alla scrittura ma li trasforma in audioracconti, podcast, recensioni e reading. Il sangue che ti scorre accanto è il suo primo romanzo.

La casa editrice

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.