La passione per il calcio a 5 e l'amore per sua figlia, la vita di Piero spezzata troppo presto

CISTERNINO - Lutto nel mondo del futsal. Il cistranese Piero Semeraro - portiere ex Itria, Football Latiano e Cocoon Fasano - è scomparso prematuramente a causa di una malattia di cui soffriva da tempo. Aveva 36 anni, lascia una moglie ed una figlia. La notizia ufficiale è arrivata per mezzo di una nota della Lega nazionale dilettanti con le condoglianze del presidente della Divisione calcio a 5 Bergamini e di tutto il Consiglio direttivo. Sulla stessa lunghezza d'onda le società in cui Piero ha militato.

"Una notizia che nessuno voleva sentire, tutto il Football Latiano si stringe attorno alla famiglia del nostro ex giocatore Piero Semeraro per la prematura scomparsa" scrive su facebook il sodalizio latianese.

"Il Cocoon Fasano si stringe attorno alla famiglia Semeraro, colpita dalla perdita del caro Piero, nonchè nostro ex tesserato - si legge in una nota del team fasanese - Piero, ha vestito la magli biancazzurra nella stagione 2017/18. Annata storica, che fu segnata dal primo approdo, nella storia del Cocoon Fasano, alla fase play-off del campionato di Serie C2".

"Ci ha lasciati Piero Semeraro, nostro ex atleta e persona d’oro che ha condiviso momenti di gioia con la nostra società - scrive anche la società Itria, di Martina Franca - Alla famiglia di Piero vanno le più sentite condoglianze e un forte abbraccio".

Anche il primo cittadino di Cisternino, Lorenzo Perrini, non ha mancato di rivolgere un pensiero al portiere scomparso: "La vita purtroppo mi ha insegnato che nulla va dato per scontato, anzi. Ho avuto varie esperienze che me lo hanno fatto capire. Lei, la morte, non conosce età, purtroppo. Se comprendessimo bene questo concetto forse avremmo un mondo più giusto. Ciao Piero Semeraro, ti ho conosciuto come un giovane pieno di energie anche nei momenti difficili. Non doveva finire così, so che hai lottato con tutte le tue forze ma non è stato sufficiente - conclude il sindaco - Un affettuoso abbraccio ai tuoi cari che hanno subito questa gravissima perdita ed a chi ti ha voluto bene e continuerà a farlo".