Tra passione e sentimento, girato un nuovo cortometraggio nel Brindisino

BRINDISI - Durante lo scorso weekend, il territorio Brindisino è stato al centro delle riprese per la realizzazione di un cortometraggio. Quest'ultimo, intitolato L'eroe degli antieroi, è stato scritto e diretto dal regista Andrea Di Salvatore, e si avvale dell'operato del direttore della fotografia Paco Maddalena.

Sabato (21 gennaio) le riprese hanno interessato una sartoria collocata nei pressi del liceo artistico Edgardo Simone di Brindisi, mentre il giorno seguente lo staff intero si è recato presso il Teatro Olmi di Latiano.

Il corto racconta la storia dell'ex costumista Valentino, che dopo la separazione dalla moglie (attrice), finisce per odiare il teatro. Suo figlio Leonardo, invece, lo ama proprio come faceva sua madre, seppur sia una passione non ben vista dal padre.

Dopo l’ennesima discussione, i due si separano. Leonardo, quindi, trascorrerà una notte da sogno in un cinema con Lucia, una ragazza appena conosciuta. Valentino rivivrà il ricordo della moglie. Un finale inaspettato smuoverà un insieme di emozioni nello spettatore.

Il ruolo di Valentino è stato affidato all'attore Gino Cesaria, mentre l'altro protagonista - Leonardo - è interpretato da Antonio Anzilotti De Nitto. Sophia Giacoia vestirà i panni di Lucia, e Giampiera Dimonte quelli di Roberta.

L'esperienza di chi torna

Il regista Andrea di Salvatore, in parte di origini latianesi, ha vissuto fuori per alcuni anni: "Stando fuori, spesso, si comprende più velocemente quale sia il valore del proprio territorio di origine" racconta. "La stesura del corto è iniziata circa 2 anni fa. Il progetto per portare a termine le riprese - invece - ha riguardato gli ultimi quattro o cinque mesi" prosegue. "Si tratta perlopiù di dialoghi, dove - comunque - emergeranno alcuni tratti distintivi del territorio. Questi ultimi, talvolta, non possono che essere interpretati meglio dagli stessi attori locali, il cui lavoro è stato valorizzato".

Il direttore della fotografia Paco Maddalena, invece, è originario di Brindisi. E' reduce dalla vittoria del premio come Miglior fotografia nella categoria Documentari del Latina indipendent film festival dello scorso anno. Dopo un'intensa attività di lavoro fuori dalla Puglia, ha pensato di rientrare nel proprio territorio natale. "Questa regione, nel contesto del sud Italia, ha indubbiamente una marcia in più - Afferma - Ho scelto di donare tutta l'esperienza (ultraventennale) che ho acquisito, per offrire un plus al mio territorio di provenienza. L'intento è quello di raggiungere grandi obiettivi, creando una rete funzionale che parta dalla provincia di Brindisi".

Lo staff

La produzione ha riguardato perlopiù attori e maestranze locali. Oltre agli interpreti, già precedentemente nominati, la produzione si è avvalsa dell'importante ed essenziale lavoro dei seguenti collaboratori. Tommaso Danisi (suono), Gabriele Rosato (scenografia), Martina Colucci e Ilaria Daniello (costumi), Andrea Pagliara (musiche), PL Service; Fly Eventi (service), Francesco Dell’Aquila (elettricista), Carlo D'Accico (macchinista), Andrea Maglie (aiuto regia). La produzione è targanata Kono film & Nauta Studio.